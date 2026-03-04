Сустрэча з паслом Ірана ў Беларусі Алірэзой Санеі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 4 сакавіка сустрэўся з паслом Ірана ў Беларусі Алірэзой Санеі.

"Спадар пасол, я хачу, каб Вы разумелі, што наша сёння сустрэча мае не сімвалічны характар. Мы даволі поўна інфармаваны аб тым, што адбываецца на Блізкім Усходзе, і ў тым ліку ў дружалюбным нам Іране. Вы ведаеце, што Беларусь заўсёды прытрымлівалася і прытрымліваецца міру. Войны для нас непрымальныя проста генетычна, таму што Беларусь, знаходзячыся ў эпіцэнтры ўсіх войнаў, добра спазнала сутнасць гэтых войнаў. Мы страцілі мільёны-мільёны людзей ва ўсіх войнах, якія існавалі ў нашым рэгіёне. А ў асноўным сусветныя войны пракатваліся на ўсход і назад цераз нашу Беларусь", - сказаў Прэзідэнт.

"Таму вераломнае нападзенне Ізраіля пры падтрымцы ЗША на Іран нам зразумела і недапушчальна. Тым больш што ў выніку гэтага нападзення загінулі ні ў чым не вінаватыя жыхары, і перш за ўсё дзеці. Загінуў духоўны лідар Ірана Алі Хаменеі. Вы ведаеце, што ў мяне з ім былі добрыя адносіны. Па-мойму, разы тры мы з ім сустракаліся, абмяркоўвалі сусветныя праблемы. Гэта гуманіст, гэта чалавек не ваенны, нацэлены на абарону свайго народа і сваёй дзяржавы. Таму для мяне абсалютна непрымальна тое, што адбылося з ім, з яго сям'ёй і, яшчэ горш, з яго жонкай, якая памерла ад ран", - заявіў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз перадаў спачуванні ў сувязі з гібеллю ў Іране мірных жыхароў, дзяцей і Алі Хаменеі.

"Усё, што я сказаў, гэта зразумела, бачна ўсёй сусветнай супольнасці. Але мяне насцярожвае той факт, што дзяржавы Заліва могуць уцягнуцца ў гэту вайну і стаць удзельніцамі гэтай дзікай вайны. Баюся, што так і будзе. Таму сусветная супольнасць, і перш за ўсё буйныя дзяржавы, а яшчэ перш за ўсё - Ізраіль і ЗША, павінны ўсвядоміць, што гэты канфлікт можа выліцца ў непрадказальныя падзеі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт заявіў аб жаданні абмеркаваць з паслом сітуацыю на Блізкім Усходзе, у Іране. "І задаць Вам адно пытанне: чым мы ў гэтай сітуацыі можам вам дапамагчы зыходзячы з той пазіцыі, якую мы занялі па гэтым канфлікце? Міністэрства замежных спраў аб гэтым даволі празрыста сказала. Гэта пазіцыя кіраўніцтва Беларусі і беларускага народа", - дадаў Кіраўнік дзяржавы.