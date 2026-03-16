Сустрэча з губернатарам Разанскай вобласці Расійскай Федэрацыі Паўлам Малковым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 сакавіка сустрэўся з губернатарам Разанскай вобласці Расійскай Федэрацыі Паўлам Малковым.

"Я вельмі рады, што вы сёння прыехалі. Тым больш нібыта і паказчыкі нядрэнныя. Мы за апошнія пяць гадоў у два разы павялічылі наш тавараабарот, а эканоміка заўсёды з'яўляецца асновай нашага жыцця. Мы хутка дасягнём $300 млн тавараабароту. Але, вывучаючы напрамкі супрацоўніцтва з вамі, я зразумеў, што толькі паглыбляючы гэтыя напрамкі мы можам значна дабавіць", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт запэўніў, што Беларусь са свайго боку выканае дамоўленасці, якія будуць дасягнуты ў ходзе візіту губернатара Разанскай вобласці. "Я хачу, каб вы разумелі: вы прыехалі ў свой родны горад. Мы заўсёды рады гасцям (хоць іх гасцямі не назавеш) з Расійскай Федэрацыі. Я хачу, каб вы былі ўпэўнены: усё, аб чым ваша дэлегацыя, якая прыбыла ў Мінск, дамовіцца з беларусамі - прамыслоўцамі, аграрыямі, вытворцамі станкоў, пасажырскай і грузавой тэхнікі, - мы выканаем у тэрмін. Мы людзі абавязковыя, заўсёды былі такімі і застанёмся", - падкрэсліў ён.

Гаворачы пра супрацоўніцтва з расійскім рэгіёнам, Кіраўнік дзяржавы назваў такія напрамкі, як машына- і станкабудаванне. "Калі ў вас будзе жаданне наведаць нашы прадпрыемствы - калі ласка, выбірайце любыя. Асаблівую ўвагу звярніце на станкабудаванне, таму што без станкоў няма ні аўтамабіляў, нічога няма. Мы ўмеем сёе-тое рабіць: і фрэзерныя, і шліфавальныя, і такарныя станкі, і многае іншае абсталяванне. Пагледзіце, пераканаецеся ў тым, што мы ўмеем нешта рабіць, і намецьце для сябе тое, што мы павінны будзем вам паставіць", - прапанаваў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт указаў на кампетэнцыі беларусаў у будаўнічай сферы і меліярацыі, на якую ў Разанскай вобласці ёсць салідныя планы. "Гэтак жа, як і мы, вы ведзяце распрацоўкі тарфяных радовішчаў. Мы не страцілі гэтыя навыкі з часоў Савецкага Саюза. Калі трэба будзе абучыць вашых людзей, падказаць, дапамагчы і папрацаваць разам, мы заўсёды гатовы", - дадаў ён.

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што ў Разанскай вобласці карыстаюцца аўтарытэтам беларускія прадукты харчавання, абутак і адзенне: "Усё гэта мы ўмеем рабіць, гатовы супрацоўнічаць з вамі і пастаўляць вам па вашым жаданні адпаведную прадукцыю".

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Разанская вобласць заўсёды славілася ў тым ліку надзейнымі ваеннымі кадрамі. "Разанскае вышэйшае ваеннае вучылішча заўсёды вельмі шмат нашых беларусаў заканчвала, і цяпер нямала іх служыць у нашых Узброеных Сілах. Такія моцныя людзі, якія клапоцяцца аб гэтай самай дэсантуры, берэтах і гэтак далей. Многія часці, якія расфарміроўваліся пасля распаду Савецкага Саюза, я захаваў як даніну павагі да гэтых людзей, якія заўсёды ішлі наперад, змагаліся, ваявалі за нашы інтарэсы", - сказаў ён.

Прэзідэнт выказаўся і пра агульную гісторыю, звярнуў увагу, што ў Брэсцкай крэпасці змагаліся амаль 180 чалавек з Разанскай вобласці. "Гэта гераічныя людзі. На тэрыторыі Беларусі загінулі 4,5 тыс. разанцаў, абараняючы сваю тады зямлю. Таму я і гавару: вы павінны адчуваць, што прыехалі да сябе дадому", - канстатаваў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў і прамысловы патэнцыял, якім вядомы расійскі рэгіён: "Гэта невялікая, але вельмі развітая вобласць Расійскай Федэрацыі. Гэта глыбінка - калі хочаце, глыбінка нашай самасвядомасці".

Кіраўнік расійскага рэгіёна Павел Малкоў у сваю чаргу ад усёй дэлегацыі падзякаваў за магчымасць асабістай сустрэчы з Кіраўніком беларускай дзяржавы і аказаны цёплы, сардэчны прыём. "Усё на самым высокім узроўні, - сказаў ён. - Для нас важна абмеркаваць асабіста з вамі магчымасці і перспектывы нашага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва".

"Узаемадзеянне Расіі і Беларусі толькі мацнее, расце інтэграцыя. Наш Прэзідэнт Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін пастаянна падкрэслівае значнасць гэтага працэсу - узмацнення інтэграцыі. Зусім нядаўна аб гэтым гаварылі на пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы", - заўважыў кіраўнік рэгіёна.

"У цэлым новыя выклікі і няпростая геапалітычная абстаноўка яшчэ больш нас збліжаюць. Гэта новыя магчымасці, новыя перспектывы для ўзаемадзеяння", - падкрэсліў Павел Малкоў.

Ён звярнуў увагу, што для Разанскай вобласці Беларусь - шматгадовы стратэгічны партнёр. Абодвума бакамі многае ўжо рэалізавана, але шмат чаго яшчэ трэба зрабіць. І Разанская вобласць мае намер усебакова развіваць узаемадзеянне з Беларуссю. "Мы бачым, што гэтыя намеры абсалютна ўзаемныя, бачым з боку калег, з якімі даўно цесна ўзаемадзейнічаем, шчырую зацікаўленасць, якая, можна за гэтыя гады ўпэўнена сказаць, ператвараецца ў сапраўднае сяброўства", - дадаў ён.

Павел Малкоў таксама падзяліўся пазітыўнымі ўражаннямі ад беларускай сталіцы, заўважыўшы, што Мінск радуе і ўражвае з першага погляду. "Тое, што ўбачылі, - чыстыя, прыгожыя, акуратныя, дагледжаныя вуліцы, вельмі шырокія праспекты. Ніводнага кутка, у якім не відаць гаспадарскага падыходу. Уражвае", - падкрэсліў ён.