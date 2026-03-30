Сустрэча з губернатарам Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіславам Кузняцовым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 сакавіка сустрэўся з губернатарам Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіславам Кузняцовым.

Аляксандр Лукашэнка цёпла прывітаў кіраўніка расійскага рэгіёна ў беларускай сталіцы. Для Уладзіслава Кузняцова гэта першы візіт у Беларусь у якасці губернатара, але як турыст ён бываў тут не раз, у тым ліку ў Мінску.

"Вядома, інтарэс у нас вялікі да гэтага краю. Нязведаны край, і для нас таксама. А ўвогуле, усё, што ёсць у вас, таго няма ў нас, - сказаў Прэзідэнт. - Не магу сказаць, што ў Расіі няма таго, што ёсць у нас. Зразумела, у Расіі шмат чаго ёсць. Але мы пастараемся канкурыраваць з адпаведнай расійскай прадукцыяй, каб вас зацікавіць у нас. Край вельмі цікавы і асабіста для мяне, і для беларусаў у тым ліку".

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што цяпер у Беларусі і Чукоцкай аўтаномнай акругі практычна адсутнічае ўзаемны гандаль. У сувязі з гэтым ён даручыў дамовіцца ва Урадзе аб развіцці двухбаковага супрацоўніцтва: "Тое, што ў нас няма тавараабароту практычна, гэта бяда. Так не павінна быць. Таму ва Урадзе трэба дамовіцца, як будзем супрацоўнічаць далей".

Сярод удзельнікаў сустрэчы з беларускага боку быў Міністр, якога Аляксандр Лукашэнка назваў "не чужым чалавекам на Чукотцы". Размова ішла пра кіраўніка Мінспорту Сяргея Кавальчука, які на працягу трох гадоў служыў у гэтым рэгіёне Расіі. Цяпер ён курыруе развіццё супрацоўніцтва Беларусі і Чукоцкай аўтаномнай акругі. У сувязі з гэтым беларускі лідар даручыў Сяргею Кавальчуку больш падрабязна вывучыць магчымыя напрамкі супрацоўніцтва. "Трэба, можа, правесці водпуск там. Пабываць, паглядзець край увесь гэты, каб мы не проста навобмацак працавалі, а каб ты нам падказаў, як беларускі таварыш і Міністр, што нам рабіць там, чым займацца", - дадаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз адзначыў, што для беларусаў гэты край у некаторым сэнсе з'яўляецца нязведаным. "Нам нават цяжка ўявіць, што такое Чукотка, на жаль. Але думаю, што жыццё не заканчваецца, а толькі пачынаецца сапраўднае, і мы там пабываем, - сказаў ён. - Мы з Прэзідэнтам Расіі вельмі шмат пра Чукотку гаварылі ў свой час і цяпер. Для мяне гэта нават дзіўны край. Хоць ён (Прэзідэнт Расіі. - Заўвага) кажа: "Трэба туды махнуць!" Я ў яго пытаюся: "А як там аэрадром, аэрапорт, на якім самалёце можна прызямліцца?" Ён мне ўсё гэта расказвае".

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што Чукоцкая аўтаномная акруга знаходзіцца ў ліку расійскіх рэгіёнаў, куды ажыццяўляецца паўночны завоз - дастаўка грузаў у раёны Крайняй Поўначы. "Ведаю, што недзе мільёны тры чалавек пражываюць у такім рэгіёне, куды ажыццяўляецца паўночны завоз. Гэта для нас таксама вельмі важна. Баюся сказаць, што Чукотка будзе нейкай апорай для нас у гэтым плане. Не магу, таму што я не ведаю, магчыма ці не. Але трэба развівацца, трэба займацца гэтым краем, - упэўнены Прэзідэнт. - Мы, вядома ж, разумеем, што на Чукотцы велізарная колькасць людзей жыць не можа. Але там нашы людзі, якія хочуць нармальна жыць".

"Дай бог, каб у вас там, на самым краі нашай Айчыны, усё склалася. Разлічваем, што вы будзеце нашым чалавекам на Чукотцы, калі трэба будзе нешта параіць нам", - сказаў на заканчэнне беларускі лідар.