Сустрэча з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у пасяджэннях Еўразійскага міжурадавага савета і Савета кіраўнікоў урадаў СНД

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня сустрэўся з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у пасяджэннях Еўразійскага міжурадавага савета і Савета кіраўнікоў урадаў СНД.

"Спалучэнне двух фарматаў - ЕАЭС і СНД - дапамагае нашым дзяржавам маштабаваць патэнцыял эканамічнага супрацоўніцтва на шырокі інтэграцыйны контур, сумесна вырашаць самыя складаныя задачы ў рэальным сектары эканомікі", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што некалькі месяцаў таму ў беларускай сталіцы на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў бакі прадметна і дэталёва абмяркоўвалі стратэгічныя напрамкі супрацоўніцтва ў рамках ЕАЭС. Аляксандр Лукашэнка ў сувязі з гэтым заявіў, што разглядае цяперашнюю сустрэчу як карысны і змястоўны дыялог у развіццё тых перагавораў.

"Дзяржавы СНД і ЕАЭС дэманструюць нядрэнныя тэмпы развіцця. У мінулым годзе ВУП у аб'яднаннях вырас на 4,5%. На такім жа ўзроўні склаўся рост і прамысловай вытворчасці. Пад кантролем знаходзяцца інфляцыйныя працэсы, адсутнічае праблема беспрацоўя (хутчэй, наадварот), забяспечваецца рост даходаў насельніцтва", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"Захаванню эканамічнай стабільнасці і росту ключавых паказчыкаў у нашым рэгіёне павінны садзейнічаць рэалізацыя сумесных навукова-тэхнічных распрацовак і праектаў, фарміраванне ўстойлівых транспартна-лагістычных схем, пашырэнне ўзаемавыгаднага гандлю і інвестыцый", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Ён адзначыў, што Беларусь з савецкіх часоў удзяляе асаблівую ўвагу прамысловасці, асабліва машынабудаванню. "У гэтай сферы мы бачым сваю спецыялізацыю і, калі хочаце, прызванне. Спадзяюся, што міжнародная прамысловая выстаўка "ІНАПРАМ. Беларусь" дапамагла вам атрымаць поўнае ўяўленне аб узроўні развіцця індустрыі ў Беларусі, а таксама ацаніць патэнцыял прамысловай кааперацыі нашых краін у рамках нашых саюзаў", - сказаў Прэзідэнт.

Яшчэ адным важным складнікам рэгіянальнай інтэграцыі Аляксандр Лукашэнка назваў харчовую бяспеку: "Не проста развіццё сельскай гаспадаркі, а менавіта харчовая бяспека. Гэта пытанне сацыяльнай стабільнасці і, без перабольшання, існавання народаў і дзяржаў (асабліва сёння, калі амаль мільярд насельніцтва ў свеце галадае). Яго сур'ёзнасць мы зразумелі даўно, а ўведзеныя супраць Беларусі дзікія санкцыйныя абмежаванні толькі пацвердзілі правільнасць узятага курсу на дасягненне самазабяспечанасці па самых крытычных пазіцыях".

Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што ўсё неабходнае для паспяховай кааперацыі краін у аграпрамысловай сферы і рэалізацыі амбіцый на знешніх рынках харчавання ёсць. У гэтым ключы ён прывітаў выпрацаваныя прапановы аб распаўсюджванні на праекты ў АПК дзеючага механізма субсідзіравання кааперацыйных праектаў у прамысловасці з бюджэту ЕАЭС.

Аляксандр Лукашэнка згадаў і аб сферы лічбавізацыі, пра якую цяпер шмат гаворыцца. "Аднак супрацоўніцтва ў гэтым напрамку на належным узроўні пакуль няма. Пытанне аб прызнанні лічбавага подпісу застаецца неўрэгуляваным ужо доўгія гады, - заўважыў беларускі лідар. - У гэтай галіне дзве задачы: першая - адкрыць узаемны доступ да нацыянальных інфармацыйных сістэм і другая - забяспечыць іх сумяшчальнасць. З Расіяй мы рухаемся ў гэтым плане вельмі добра. У бліжэйшы час мы гэтыя пытанні вырашым. Калі будуць жадаючыя скарыстаць наш вопыт - калі ласка".

Адным з важных пытанняў, узнятых Кіраўніком беларускай дзяржавы на сустрэчы, стала развіццё гандлю паслугамі. "Лічу неабходным канкрэтна абазначыць палітычную волю ў гэтым пытанні і заявіць аб нашай цвёрдай прыхільнасці да паскарэння інтэграцыі ў сферы паслуг, а разам з гэтым і інтэнсіфікацыі інвестыцыйнага супрацоўніцтва", - падкрэсліў беларускі лідар.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што з моманту ўтварэння ЕАЭС і СНД (а гэта больш за 10 гадоў і амаль 35 адпаведна) у гандлі таварамі ўдалося стварыць рэальны ўнутраны рынак, хоць і з пэўнымі выключэннямі і абмежаваннямі. Аднак у гандлі паслугамі ўсё пакуль застаецца на ўзроўні базавых дамоўленасцей. Хоць больш за палову ВУП абодвух інтэграцыйных аб'яднанняў фарміруецца менавіта гэтай сферай.

Гаворачы ў цэлым аб міжнароднай дзейнасці двух інтэграцыйных аб'яднанняў, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў неабходнасць на пастаяннай аснове і на самым якасным узроўні займацца стварэннем спрыяльнага асяроддзя для пашырэння на знешніх рынках прадукцыі ЕАЭС і СНД.

"Беларусь вітае ініцыятыву нашых казахстанскіх калег аб стварэнні фармату "СНД плюс" у якасці новай платформы шматбаковага супрацоўніцтва дзяржаў - удзельніц Садружнасці з міжнароднымі партнёрамі", - заявіў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт таксама адзначыў развіццё ў ЕАЭС інстытута дзяржавы-наглядальніка. Напрыклад, яго атрымаў Іран у снежні 2024 года, адпаведныя звароты паступілі з Венесуэлы, Нікарагуа і М'янмы.

Такі ж вектар развіцця прыняты ў СНД. Напрыклад, ідзе ўзгадненне звароту ШАС аб статусе наглядальніка пры Садружнасці. "Упэўнены, што мы зможам прыняць адпаведнае рашэнне ўжо на Савеце кіраўнікоў дзяржаў СНД, запланаваным на 10 кастрычніка гэтага года ў Душанбэ", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Акрамя таго, у маі бягучага года ўступіла ў сілу поўнафарматнае пагадненне ЕАЭС з Іранам, у чэрвені 2025-га ў Мінску падпісаны гандлёвыя пагадненні з ААЭ і Манголіяй. Завяршаецца перагаворны працэс з Інданезіяй. Аднавіўся адпаведны дыялог з Індыяй.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што сусветная большасць імкнецца да супрацоўніцтва на прынцыпах раўнапраўя, узаемапавагі, без дыктату і пагроз, незаконных абмежаванняў і прымусу. І гэта пацвердзіў саміт ШАС, які нядаўна адбыўся ў КНР.

"Беларусь бачыць у СНД і ЕАЭС сур'ёзных удзельнікаў працэсу стварэння справядлівага шматпалярнага светаўладкавання, - заявіў Кіраўнік дзяржавы. - Па сутнасці, праз ЕАЭС і СНД сфарміраваўся шматузроўневы механізм рэгіянальнага ўзаемадзеяння, нацэлены на спалучэнне інтэграцый".

На думку беларускага лідара, СНД павінна замацавацца як аўтарытэтная, уплывовая арганізацыя, якая на справе садзейнічае ўмацаванню раўнапраўных адносін у палітычнай і гуманітарнай сферах.

У сваю чаргу ЕАЭС павінен стаць прыкладам пабудовы трывалых эканамічных сувязей на прынцыпах адкрытасці і ўзаемнай выгады, упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт запэўніў, што Беларусь будзе і ў далейшым актыўна садзейнічаць умацаванню партнёрства паміж краінамі і развіццю інтэграцыі ва ўсіх формах.

Беларускі лідар падкрэсліў, што ў аснове ўсяго ляжыць перш за ўсё эканоміка, усё астатняе можна выбудаваць на гэтым фундаменце. "Гэта актуальна для нас цяпер, як бы мы тут ні хваліліся, - заўважыў Прэзідэнт. - Розныя падыходы ёсць у дзяржаў, прэм'еры якіх іх прадстаўляюць (на гэтай сустрэчы. - Заўвага), па эканамічных пытаннях. Я скажу проста, па-зямному: давайце не страцім тое, што напрацавана папярэднімі пакаленнямі нашых людзей. Давайце захаваем тое, што ў нас ёсць, - нашы эканамічныя адносіны, наш эканамічны фундамент. А калі пакрыху будзем дабаўляць, нешта беручы на іншых рынках, - гэта добра. Але гэта вельмі складана сёння".

Прычына, паводле яго слоў, у тым, што цяпер ідзе перадзел свету і канкурэнтная бітва, барацьба. "Хацелася б, каб у гэтай барацьбе мы выстаялі. А выстаяць толькі можам разам", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У гэтым сэнсе Кіраўнік дзяржавы заклікаў усе краіны СНД і ЕАЭС захоўваць сувязі, якія склаліся гістарычна, і развіваць іх. "Давайце трымацца адзін за аднаго цяпер. Давайце не будзем бегчы ў розныя бакі, - сказаў Прэзідэнт. - Ніхто нідзе нас не чакае. Адарваць ад агульнага могуць. Гісторыя аб гэтым сведчыць: адарвалі і кінулі. Ну і каму мы потым патрэбныя? Нікому. Таму галоўнае - наша адзінства, захаваць тое, што напрацавана былымі пакаленнямі, тое, што ў нас ёсць".

Цэнтральная роля ў гэтых працэсах належыць Расіі, лічыць Аляксандр Лукашэнка. "Яна павінна ўнесці галоўны ўклад, каб склеіць, аб'яднаць, не даць разваліцца ў гэты час нашым саюзам, - адзначыў ён. - Яна павінна адыграць у гэтым плане сваю ролю. А мы павінны не проста дэманстраваць, а рухацца ў гэтым напрамку". Зразумела, у гэтых працэсах неабходна ўлічваць адметнасці розных дзяржаў, іх суверэнітэт, падкрэсліў беларускі лідар. Выбудоўваць адносіны на аснове існуючых рэалій і ставіць за галоўнае эканамічныя інтарэсы адзін аднаго.

"Галоўнае - гэта эканоміка. Давайце падтрымліваць гэту эканоміку на самым высокім узроўні. Давайце перш за ўсё будзем бачыць нашы краіны ў рэалізацыі тых або іншых праграм, кантрактаў, напрамкаў развіцця той ці іншай дзяржавы, падтрымліваць, наколькі мы можам, адзін аднаго. У аснову трэба пакласці справядлівасць і шчырасць, раўнапраўе нашых адносін", - рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.