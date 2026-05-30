Віншаванне Архіепіскапу Навагрудскаму і Слонімскаму Гурыю
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Архіепіскапа Навагрудскага і Слонімскага Гурыя з 70-годдзем.
"У Вашай асобе Праваслаўная царква атрымала пастыра, які дбае пра абуджэнне і ўмацаванне ў сэрцах людзей любові, дабра і міласэрнасці, - гаворыцца ў віншаванні. - Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр прадаўжае развівацца і заставацца цэнтрам прыцягнення для тысяч паломнікаў, якія пры наведванні знаходзяць суцяшэнне і падтрымку, атрымліваюць адказы на складаныя пытанні аб веры і духоўным жыцці".
Кіраўнік дзяржавы пажадаў Архіепіскапу Навагрудскаму і Слонімскаму Гурыю моцнага здароўя, радасці, многіх плённых гадоў жыцця на карысць Царквы і роднай Беларусі. "Няхай і ў далейшым Вам спадарожнічае поспех у няпростым служэнні ў імя высокіх хрысціянскіх каштоўнасцей", - адзначыў беларускі лідар.