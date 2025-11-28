Рабочы візіт у Аман

  • 1
  • 0:33

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 28 лістапада прыбыў з рабочым візітам у Аман.

Запланаваны перагаворы Кіраўніка беларускай дзяржавы з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам.

Узаемадзеянне дзвюх краін апошнім часам значна актывізавалася, у тым ліку дзякуючы праведзену раней абмену візітамі. Перспектыўныя напрамкі супрацоўніцтва, якія былі вызначаны ў ходзе візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскат у 2024 годзе, атрымалі развіццё і ляглі ў аснову паўнацэннай Дарожнай карты, падпісанай у Мінску ў час візіту Султана Амана ў кастрычніку 2025 года.

Маючы адбыцца візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аман дасць магчымасць прадметна абмеркаваць практычныя крокі ў развіццё раней дасягнутых дамоўленасцей і рэалізацыі сумесных праектаў у розных сферах.

Чытайце таксама

Усе падзеі
  • 40
  • 2
Перагаворы з выконваючым абавязкі Прэзідэнта Рэспублікі Саюз М'янма, Старшынёй Камісіі нацыянальнай бяспекі і міру Мін Аун Хлайнам
  • 8
  • 2:59
Афіцыйны візіт у Рэспубліку Саюз М'янма
  • 17
  • 2
Удзел у саміце Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы ў Бішкеку