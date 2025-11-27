Афіцыйны візіт у Рэспубліку Саюз М'янма

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Рэспубліку Саюз М'янма. Борт Кіраўніка беларускай дзяржавы прызямліўся ў Міжнародным аэрапорце Нейп'ідо.

У аэрапорце Аляксандра Лукашэнку сустрэлі Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў, а таксама пасол Беларусі ў В'етнаме і М'янме (па сумяшчальніцтве) Уладзімір Баравікоў. З м'янманскага боку Кіраўніка беларускай дзяржавы сустрэў Прэм'ер-міністр Ньё Со і іншыя афіцыйныя асобы.

Афіцыйныя перагаворы ў вузкім, а затым у пашыраным складах пройдуць у Нейп'ідо 28 лістапада.

Кіраўнік беларускай дзяржавы і выконваючы абавязкі Прэзідэнта Рэспублікі Саюз М'янма, старшыня Камісіі нацыянальнай бяспекі і міру Мін Аун Хлайн абмяркуюць перспектыўныя напрамкі двухбаковага ўзаемадзеяння і рэалізацыю сумесных праектаў. Размова ў тым ліку пойдзе аб развіцці супрацоўніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі і забеспячэння харчовай бяспекі, прамысловасці, фармацэўтыкі.

У перагаворным парадку дня таксама салідны блок пытанняў у сферы гуманітарнага супрацоўніцтва. Таксама будзе дадзена ацэнка ходу рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у час перагавораў на вышэйшым узроўні ў Мінску ў сакавіку і чэрвені бягучага года.