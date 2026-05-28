Прывітанне ўдзельнікам ІІ Міжнароднай міжпартыйнай канферэнцыі

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам ІІ Міжнароднай міжпартыйнай канферэнцыі.

    Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што мерапрыемства арганізавана ў 85-годдзе пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў Брэсце, ля сцен крэпасці-героя, якая стала сімвалам бяспрыкладнай мужнасці савецкага салдата ў барацьбе з фашызмам.

    "Сёння ў абстаноўцы мілітарызацыі Захаду, спроб перапісвання гісторыі і адкрытага адраджэння нацызму наш з вамі абавязак - не дапусціць, каб чалавецтва зноў апынулася на арэне ваеннага процістаяння", - падкрэсліў беларускі лідар.

    Прэзідэнт перакананы, што ва ўмовах змянення архітэктуры бяспекі сумесныя намаганні палітычных партый розных краін будуць і ў далейшым накіраваны на ўмацаванне суверэнітэту і падтрымку права кожнай дзяржавы самастойна выбіраць шлях развіцця.

    Аляксандр Лукашэнка пажадаў удзельнікам канферэнцыі плённай працы, цікавых дыскусій, новых канструктыўных ідэй для справядлівага і парытэтнага міжнароднага дыялогу.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 7
    • 5:35
    Сустрэча са старшынёй Партыі сацыялістаў Рэспублікі Малдова Ігарам Дадонам
    • 11
    • 3:43
    Сустрэча са старшынёй Нацыянальнага народнага сходу Парламента Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Ібрагімам Бугалі
    • 11
    • 3:04
    Сустрэча з Міністрам замежных спраў, працаўладкавання за мяжой і турызму Шры-Ланкі Віджытам Хератам