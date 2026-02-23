Віншаванне з Днём абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл

Таварышы салдаты, сяржанты, прапаршчыкі і афіцэры!

Паважаныя ветэраны!

Дарагія суайчыннікі!

Віншую вас са святам - Днём абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Спрадвеку на нашай зямлі шанаваліся воіны, якія ў цяжкую часіну станавіліся на яе абарону. Ахвяруючы сабой, адстойвалі свабоду і незалежнасць Радзімы.

Так было і 85 гадоў таму ў чорныя гады гітлераўскага нашэсця. Тады Чырвоная армія, нашы дзяды і прадзеды выратавалі краіну і народ, зламаўшы хрыбет фашысцкаму зверу і пакінуўшы нам у спадчыну Вялікую Перамогу. Мы заўсёды павінны гэта памятаць і шанаваць подзвіг герояў, таму што забыццё прыводзіць да таго, што ўсё можа паўтарыцца.

Сваімі вачамі бачым сёння, калі на пагранічных рубяжах нашай роднай Беларусі наследнікі нацыстаў зноў спрабуюць сфарміраваць браніраваны кулак для кідка на Усход. Мы ўсё гэта ведаем, сочым і разумеем. Перакананы, што процістаяць агрэсару можа толькі сучасная, мабільная, добра аснашчаная армія. Такая, якую мы з вамі стваралі ўсе гэтыя гады. Армія, здольная стрымаць запал любога агрэсара, а залогам мірнай будучыні Беларусі была і застаецца моц беларускіх Узброеных Сіл, адзінства і з'яднанасць народа, якія мы павінны нястомна ўмацоўваць сваёй працай.

Жадаю ўсім моцнага здароўя, міру і дабрабыту.

Са святам, дарагія сябры!

Аляксандр Лукашэнка