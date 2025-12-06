Віншаванне калектыву ААТ "Завод "Легмаш" з 80-годдзем ўтварэння прадпрыемства
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кіраўнікоў, работнікаў і ветэранаў ААТ "Завод "Легмаш" з 80-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства.
Знамянальна, што гісторыя завода пачыналася ў пераможным 1945 годзе і стала летапісам паступальнага развіцця і абнаўлення, адзначыў Кіраўнік дзяржавы.
"Аршанскае прадпрыемства прайшло шлях ад вельмі патрэбных у цяжкія пасляваенныя гады ацяпляльных катлоў і бытавых швейных машын да высокатэхналагічнага нафтагазавага і энергетычнага абсталявання, - гаворыцца ў віншаванні. - Пры гэтым візітнай карткай "Легмаша" заўсёды заставаліся прафесіяналізм работнікаў і вельмі высокая якасць прадукцыі".
Прэзідэнт звярнуў увагу, што цяпер завод зрабіў яшчэ адзін важны крок - завершаны чарговы этап маштабнай рэканструкцыі і паспяхова асвоены выпуск абароннай прадукцыі. "Чарговы раз даказалі, што калектыву пад сілу самыя складаныя задачы, звязаныя з імпартазамяшчэннем і інавацыямі, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Упэўнены, што наперадзе ў завода, які ўносіць значны ўклад у эканоміку краіны і аршанскага рэгіёна, яшчэ будуць і іншыя патрэбныя краіне тэхналагічныя прарывы і вялікія дасягненні".
Кіраўнік дзяржавы пажадаў усім работнікам і ветэранам ААТ "Завод "Легмаш" моцнага здароўя, шчасця, міру, дабра і новых вытворчых поспехаў.