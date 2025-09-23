Доклад Премьер-министра Александра Турчина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября принял с докладом Премьер-министра Александра Турчина.

"Перед разговором с вами запросил информацию о "косяках" Правительства. ВВП - 101,6 (темп роста. - Прим.), но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству - вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем - посмотрим. Но тем не менее у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность - ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%", - сказал Глава государства.

Александр Турчин уточнил, что снижение экспорта касается товаров, но вместе с услугами темп роста экспорта в этом году составляет 101,2%.

"Но и товары надо подтягивать. Потому что товары - это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата", - заметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что запасы на складах выросли на Br2,5 млрд. По этому поводу Премьер-министр доложил, что уже началось их снижение.

"Дай бог, если мы выйдем по итогу года", - отреагировал Глава государства.

Президент также упомянул о факте, что на складах пока еще остаются большие объемы произведенного сливочного масла: "Вы пока производите столько, сколько продаете. А те (те объемы, которые не смогли продать ранее. - Прим.) запасы как были, так они и остались".

Премьер-министр признал проблему, отметив, что 30 тыс. т этого продукта лежит на складах.

При этом, заметил Глава государства, в мире готовы купить это масло. "В то же время я разговариваю с высокопоставленными китайцами в Китае, когда на приеме был. "Мы у вас купим все, что можно". Я говорю: "По какой цене?" "По мировым ценам", - привел он пример.

"Так надо посмотреть вокруг. Это ж не дело - в мире народ голодает, а мы не все можем продать. Ну если масло не покупают, ну так меньше надо его производить просто", - сказал Александр Лукашенко.

Он также указал, что объемы производства свинины в Беларуси восстанавливаются недостаточными темпами. "По свинине когда мы выровняемся?" - спросил он.

"Уже с сентября началось заполнение ското-мест. Уже по Минской области готов (доложить. - Прим.) - 136% за сентябрь будет рост производства свинины", - сказал Александр Турчин.

"Это все понятно. Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, - Шулейко - взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос - в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи - экспорт. Вице-премьер за это отвечает", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ну и, как обычно, деревообработка и легкая промышленность", - отметил Александр Лукашенко, говоря о недоработках по отраслям.

"Я понимаю. Это "косяки" выбрали. Есть и положительное. В эти сложные времена нелегко работать. Но тем не менее", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике.

"Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности. Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) - молодой человек, образованный, опытный, чтобы он (речь о Романе Головченко, который сейчас возглавляет Нацбанк. - Прим.) создал группу у себя в Национальном банке. А такие люди есть в Национальном банке - умные, грамотные, знающие экономику. И чтобы они помогали параллельно с Комитетом госконтроля. Потому что не совсем функция Комитета госконтроля, знаешь, чем он должен заниматься. Чтобы они меня информировали и анализировали ситуацию в экономике. А по деньгам же видно все. Ты же экономист, понимаешь", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому без всяких обид. Я Головченко попросил: "Сформируй мне такую группу в Национальном банке, ты ее руководитель и объективно мне должен анализировать и докладывать. Потому что мое впечатление - это одно. А то - специалисты. Это, конечно, не закрытая будет информация. Премьер должен ее видеть и будет видеть", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, принимая с докладом Премьер-министра Александра Турчина, затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере. Одним из вопросов стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.

"Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские - нет, - заметил Президент. - Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили".

В сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты, уверен Глава государства. "Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают - ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти".