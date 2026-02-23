Падпісаны Указ аб прызыве на тэрміновую ваенную службу ў сакавіку-маі 2026 года
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 лютага падпісаў Указ № 67 "Аб звальненні ў запас і прызыве на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве".
Дакументам прадугледжваецца прызваць у сакавіку - маі 2026 года на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве грамадзян Беларусі мужчынскага полу, якім да дня прызыву споўнілася 18 гадоў і якія не маюць права на адтэрміноўку ад прызыву, а таксама грамадзян прызыўнога ўзросту, якія страцілі права на адтэрміноўку.
Адначасова Указам прадугледжваецца звальненне ў запас ваеннаслужачых тэрміновай ваеннай службы, якія выслужылі ўстаноўленыя тэрміны ваеннай службы.