Урачыстая цырымонія ўручэння дзяржаўных узнагарод і генеральскіх пагон афіцэрам сілавога блока

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 лютага ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды і генеральскія пагоны афіцэрам сілавога блока краіны. Мерапрыемства, прымеркаванае да аднаго з галоўных свят краіны - Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл, адбылося ў Палацы Незалежнасці.

"Гэта свята тых, для каго абавязак, гонар і Радзіма - важнейшыя жыццёвыя арыенціры. Тых, хто носіць пагоны і з'яўляецца апорай міру і стабільнасці ў краіне, карыстаючыся заслужанай павагай усяго беларускага народа", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

"Нядаўна, сустракаючыся з вучонымі, я сказаў, што без навукі ў нас няма будучыні. Дадам, што без людзей у пагонах, якія стаяць на варце правапарадку і закону, у нас наогул не будзе нічога, у тым ліку і краіны", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што заслужаныя ўзнагароды і новыя пагоны стануць для іх уладальнікаў добрым стымулам для далейшай работы. "Таксама перакананы, што, калі спатрэбіцца, кожны з вас без ваганняў зробіць усё магчымае і немагчымае для абароны Беларусі - надзейна і з годнасцю, як павінен гэта зрабіць сапраўдны афіцэр", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы павіншаваў усіх са святам, а прысутных яшчэ і з заслужанымі ўзнагародамі і званнямі, пажадаўшы моцнага здароўя, дабра, шчасця і міру роднай Беларусі.

Ён нагадаў, што ў гэтым годзе спаўняецца 85 гадоў з пачатку Вялікай Айчыннай вайны, калі ў краіну прыйшла вялікая бяда, з якой народы СССР справіліся цаной неймаверных страт і нягод.

"Мы бачым, што сёння міжнародная абстаноўка падобная да таго няпростага перыяду ў нашай краіне. Захадам мэтанакіравана нагнятаецца ваенная істэрыя, бесперапынна растуць ваенныя бюджэты (краін. - Заўвага) НАТА, паскараюцца тэмпы мілітарызацыі Еўропы, асабліва нашых суседзяў на Захадзе", - звярнуў увагу Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што сістэма стрымак і проціваг, якая раней забяспечвала агульнаеўрапейскую бяспеку, разбурана. "Свет уцягваецца ў чарговую шалёную гонку ўзбраенняў. У тым ліку ядзерных", - сказаў ён.

У такіх умовах Прэзідэнт лічыць асноўнай задачай для ўсіх людзей добрай волі, якія жывуць на планеце, зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб не дапусціць новай сусветнай бойні.

"Мы рабілі і будзем гэта рабіць, таму што такія патрабаванні часу. Народ Беларусі павінен быць упэўнены ў нашай здольнасці, здольнасці ваенных забяспечыць бяспеку краіны, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Галоўнымі нашымі аргументамі павінна быць адзінства народа, моцная армія, высокі маральны дух, вывучка нашых салдат і афіцэраў, усіх сілавых структур".

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў неабходнасць бесперапыннага ўмацавання абараназдольнасці краіны і забеспячэння яе бяспекі.

"Сітуацыя няпростая. Вы гэта адчуваеце. Я - тым больш, атрымліваючы шырокую інфармацыю аб сітуацыі вакол нашай краіны. Гэтым прадыктавана і маё жорсткае патрабаванне да павышэння бяспекі і абароны нашай Радзімы, - сказаў Прэзідэнт. - Я хачу, каб вы разумелі, што ў бліжэйшы час усе людзі ў пагонах будуць правераны і здадуць экзамен на прафесійную прыдатнасць. У нас дастаткова для гэтага сіл і сродкаў. Прашу гэта ўспрымаць як належнае".

Аляксандр Лукашэнка ў сувязі з гэтым адзначыў, што бачыць сітуацыю, якая складваецца ў ходзе ваенных дзеянняў побач з Беларуссю, ведае ўсе недахопы. "Я не хачу, каб гэтыя недахопы былі ўласцівыя нашай арміі. Асаблівае стаўленне і патрабаванне - да афіцэраў", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Я зямны чалавек, які нямала праслужыў у арміі, і разумею: у нас людзі розныя, новае пакаленне - ведаеце, якое яно. І ведаеце добра якасць тых людзей, якія прыходзяць ва Узброеныя Сілы. Так будзе і на вайне. Так ёсць на тым фронце побач з намі. Людзі вельмі розныя, - канстатаваў Кіраўнік дзяржавы. - Але той, хто ўмее, хто фізічна моцны (аб гэтым нас папярэджвалі тыя, хто ваяваў ва Украіне), - яны будуць жыць. Той, хто шалтай-балтай, у тым ліку і афіцэры, - яны загінуць у бліжэйшыя гадзіны. Таму фізічная падрыхтоўка і тая зброя, якая вам будзе ўручана, - галоўнае для захавання вашага жыцця, а роўна і нашай краіны".

"Вы павінны асвоіць гэту зброю. І гэта ўсё залежыць ад вас - афіцэраў. Як я сказаў, людзі розныя. Нехта будзе добра ўмець валодаць зброяй і фізічна падрыхтаваны. Нехта не вельмі. Але калі падрыхтаваны афіцэр - узвод, рота, батальён, дывізія, брыгада заўсёды выканаюць у цэлым пастаўленую перад імі задачу. Разумееце, аб чым ідзе гаворка. Таму нам трэба вельмі сур'ёзную ўвагу звярнуць на падрыхтоўку афіцэраў. Адчуваю нутром, што мы недапрацоўваем менавіта там. Таму недзе ў нас, мы гэта бачым у праверцы, касякі сярод тых, каго мы правяраем. Але пра гэта мы яшчэ пагаворым", - дадаў беларускі лідар.

"Хачу вас вельмі папрасіць, каб ні ў якім выпадку нават на імгненне мы не падвялі наш беларускі народ. Вы ведаеце, што ў няпростых умовах, у складанай сітуацыі мы вырашаем самыя надзённыя пытанні, якія вы некалі паставілі перада мной, - забеспячэнне вашых тылоў, вашых сем'яў. І перш за ўсё - кватэрнае пытанне. Гэта велізарныя грошы. І на працягу бліжэйшых пару гадоў мы цалкам вырашым гэта пытанне, - заявіў Прэзідэнт. - Людзі гэта бачаць. І я не памятаю выпадку, каб нехта з нашых людзей сказаў, што мы дзейнічаем няправільна, забяспечваючы нашых ваенных, усіх людзей у пагонах жыллём".

"Яшчэ раз падкрэсліваю, людзі ацэньваюць гэта правільна, але вельмі на нас разлічваюць. І мы іх ні ў якім разе не павінны падвесці", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

"Я прашу памятаць гэтыя дзве рэчы. Што беларускі народ, не шкадуючы, траціць на нас грошы. І, па-другое, - афіцэры - вы павінны валодаць усімі тыпамі сучаснай зброі і рыхтаваць да гэтага нашых салдат. Не трэба крыўдзіцца, што не тых прызвалі, не тая якасць. Гэта нашы людзі. Іншай якасці не будзе. Армія заўсёды рабіла з нас якасных людзей. Мы павінны памятаць штохвілінна і не забываць", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"А каб гэта ўсё атрымалася - моцнага вам, сапраўднага здароўя. Вам, вашым любімым, сем'ям, вашым дзецям", - пажадаў Прэзідэнт.

У час цырымоніі Кіраўнік дзяржавы ўручыў пагоны генерал-маёра Андрэю Краўчанку, Міхаілу Матросаву і Андрэю Філатаву.

Пагоны генерал-маёра юстыцыі ўручаны Віктару Легану, а генерал-маёра фінансавай міліцыі - Андрэю Самбуку.