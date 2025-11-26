Рабочы візіт у Кыргызскую Рэспубліку

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 26 лістапада прыбыў з рабочым візітам у Кыргызскую Рэспубліку, дзе прыме ўдзел у пасяджэнні Савета калектыўнай бяспекі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.

Лідары краін на саміце ў Бішкеку 27 лістапада падвядуць вынікі дзейнасці АДКБ у міжсесійны перыяд, разгледзяць праблемы міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. У сваім выступленні Аляксандр Лукашэнка выкажацца па актуальных пытаннях забеспячэння калектыўнай бяспекі на еўразійскай прасторы, абазначыць напрамкі, якія патрабуюць асаблівай увагі партнёраў.

У ліку дакументаў, якія трэба будзе прыняць, - падагульняючая дэкларацыя Савета калектыўнай бяспекі, рашэнні, якія датычацца забеспячэння бягучай дзейнасці арганізацыі, умацавання супрацоўніцтва ў процідзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў і незаконнай міграцыі.

Плануецца, што ў Бішкеку таксама адбудзецца двухбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

Пасля візіту ў Кыргызстан Прэзідэнт Беларусі наведае шэраг краін далёкага замежжа. Геаграфія вялікай паездкі кіраўніка дзяржавы ахоплівае Паўднёва-Усходнюю Азію, Блізкі Усход і Паўночную Афрыку.

Запланавана насычаная праграма, якая ўключае перагаворы на вышэйшым узроўні і падпісанне міжнародных дакументаў.

Размова з расійскімі журналістамі на палях саміту СНД
Удзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД
