З фонду Прэзідэнта выдзелена больш як 3,6 млн рублёў на рэстаўрацыю храмаў у Жыровічах і Будславе
З фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы культуры і мастацтва будзе накіравана 3,66 млн рублёў на рэстаўрацыю іканастаса Успенскага сабора Свята-Успенскага манастыра ў Жыровічах і рамонтна-рэстаўрацыйныя работы ў касцёле Ушэсця Прасвятой Дзевы Марыі ў Будславе. Адпаведнае распараджэнне падпісаў 11 чэрвеня Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
Рэстаўрацыя іканастаса Успенскага сабора ў Жыровічах пры падтрымцы сродкаў фонду Прэзідэнта Беларусі пачата ў 2025 годзе. Да гэтага часу поўнасцю адрэстаўрыравана верхняя секцыя іканастаса 1670 года. У 2026 годзе каля 3,4 млн рублёў будзе пералічана на прадаўжэнне рэстаўрацыйных мерапрыемстваў на астатніх элементах іканастаса.
Мінска-Магілёўскай архіепархіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі з фонду Прэзідэнта будзе выдзелена больш за 260 тыс. рублёў на правядзенне першарадных работ у касцёле Ушэсця Прасвятой Дзевы Марыі ў Будславе, уключаючы распрацоўку дакументацыі па ўзмацненні фундаментаў, сцен, скляпенняў і папружных арак.
Рэалізацыя праектаў унясе значны ўклад у прымнажэнне і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.