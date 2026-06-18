Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 чэрвеня заслухаў даклад аб прапановах па карэкціроўцы мерапрыемстваў Плана будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл на 2026-2030 гады, абазначыў ключавыя напрамкі і падыходы.

Дакумент вызначае задачы арміі ў мірны і ваенны час. Мерапрыемства планавае.

У ліку ўдзельнікаў мерапрыемства - Дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Аляксандр Вальфовіч, намеснік Дзяржсакратара Андрэй Гарбаценка, Міністр абароны Віктар Хрэнін, начальнік галоўнага разведвальнага ўпраўлення - намеснік начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл Уладзімір Купрыянюк, камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Узброеных Сіл Аляксандр Ільюкевіч і камандуючы ВПС і войскамі ППА Андрэй Лук'яновіч.

"У свой час была праведзена маштабная праверка Узброеных Сіл. У першым прыбліжэнні вынікі мы разгледзелі. Я лічу, адкрыта, нічога не ўтойваючы. Паводле маіх даных, само абмеркаванне (вынікі) у арміі ўспрынята вельмі станоўча. Людзі ў ваенных пагонах на гэта адрэагавалі станоўча. Але было пры разглядзе ўказана на шэраг фактараў і аспектаў, якія мы ў арміі - вы - павінны былі абмеркаваць і далажыць з мэтай карэкціроўкі Плана будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл да 2030 года", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Гаворачы аб вельмі складанай абстаноўцы вакол Беларусі, ваенных дзеяннях, якія вядуцца паблізу яе граніц, Аляксандр Лукашэнка пракаменціраваў атаку дрона 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці на аўтобус з беларускімі грамадзянамі, сярод якіх было шмат дзяцей. Яны накіроўваліся ў Геленджык у тым ліку для ўдзелу ў спартыўных мерапрыемствах.

"Я не раз папярэджваў (вы гэта ведаеце лепш нават па пэўных напрамках, чым я) - вайна сёння не проста недзе далёка. У нас, я гавару, за агароджай, а часам і бліжэй, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Сведчаннем таго з'яўляюцца розныя правакацыі. І не правакацыі, а прамыя парушэнні і дамоўленасцей, і паводзін у вайне асобных дзяржаў. Такія, напрыклад, як нанясенне ўдару па інтэрнаце ў Старабельску - гібель людзей, і нават дзяцей. Таксама ўдар беспілотніка па нашым аўтобусе ў Бранскай вобласці. Мы як людзі ваенныя павінны разумець усе аспекты".

"Гэта яшчэ адзін факт бандытызму. І гэта нават не тэрарыстычны акт, гэта адкрыты фашызм, калі б'юць па дзецях", - падкрэсліў беларускі лідар.

Дрон, які атакаваў аўтобус з беларускімі грамадзянамі, мае ўкраінскае паходжанне, заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"Мы не спяшаемся рабіць нейкія высновы, але мы дакладна канстатуем факт, што гэта беспілотнік украінскага паходжання. Гэта ўкраінскі беспілотнік", - сказаў ён.

Прэзідэнт паведаміў, што ўкраінскі бок даў адказ на прэтэнзіі, заявіўшы, што многія купляюць гэтыя беспілотнікі. "Гэта значыць, гэта не мы (заяўляе ўкраінскі бок. - Заўвага), гэта нехта купіў, а магчыма, нейкая правакацыя, ажно да таго, што гэта ледзь ці не расіяне нанеслі такі ўдар, - расказаў Кіраўнік дзяржавы аб адказе з боку Украіны. - Але некаторыя рэчы ўжо сёння вядомыя. Яны кажуць, што ў гэты час не наносіліся ўдары па Бранскай вобласці. Але той жа вадзіцель аўтобуса гаворыць, што ён асабіста (напэўна, як і іншыя, - следства пакажа) бачыў не адзін дрон, а некалькі, якія, як ён кажа, гудзелі і ляталі над аўтобусам".

"Адзін з гэтых дронаў, дзякуй богу, не моцны, ударыў у аўтобус. У выніку загінуў чалавек і пацярпелі нашы дзеці", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

"Гэта значыць, канспіралагічных версій тут дастаткова", - заўважыў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт даручыў узяць на кантроль і ўстанавіць праўду ў справе атакі дрона на аўтобус з грамадзянамі Беларусі. Адпаведнае даручэнне ён даў дзяржаўнаму сакратару Савета бяспекі Беларусі Аляксандру Вальфовічу.

"Трэба ўзяць на кантроль гэта пытанне. І даложыце потым аб тым, што на самай справе там адбылося, - сказаў Кіраўнік дзяржавы. - Мы чуем заявы, апраўданні, версіі розныя. Але нам патрэбна ісціна. І мы чакаем гэтай ісціны або рэальнага, справядлівага, сумленнага адказу ад украінскіх дзяржаўных служачых і ваенных людзей. Мы ўсё роўна ўстановім гэту праўду. Гэта не будзе вялікай праблемай".

"Гэты выпадак павінен быць расследаваны. Разам з расіянамі. Яны гатовы нам дапамагаць", - дадаў Прэзідэнт.

"Калі нас нехта правакуе і спрабуе, як некаторыя кажуць, уцягнуць у вайну, думаю, што дрэнна будзе тым, хто спрабуе гэта зрабіць. Мы паводзім сябе спакойна", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Камусьці не падабаецца, што Беларусь - спакойная дзяржава. Таму вось гэта ўсё адбываецца", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт падкрэсліў, што пацярпелым пры атацы павінна быць аказана ўся неабходная медыцынская дапамога.

"Лячыць людзей сваіх і дзяцей мы павінны самі. У нас ёсць для гэтага ўсё. Дзякуй Расіі, што яна прапанавала нам гэту дапамогу. Мы можам самі гэта зрабіць. Я ўчора на гэта Міністру ўказаў. Усе пацярпелыя перавезены хто ў Гомель, каго ў Мінск накіруем. Мы іх павінны пралячыць", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Ён падкрэсліў, што дзеці павінны адназначна быць выратаваны, нават цяжка пацярпелыя.

"Астатніх дамоў адправіць. Няхай займаюцца спортам тут, - адзначыў Аляксандр Лукашэнка. - Калі спортам. Але, хутчэй за ўсё, некаму хацелася яшчэ і адпачыць. Справа ж не ў тым, каб там мяч паганяць у Геленджыку. Некаму хацелася адпачыць".

Прэзідэнт даручыў забараніць паездкі за мяжу дзіцячых груп без дзяржаўнага нагляду і дазволу.

"Я не хачу тут нікога асуджаць, але папрасіць нашых людзей, і асабліва бацькоў, калі мы маем справу з дзецьмі: трэба пасядзець дома гэты час. Трэба займацца футболам і іншымі мерапрыемствамі тут. Тут больш камфортна ў ціхай, спакойнай краіне. І трэба забараніць усялякія паездкі без дзяржаўнага на тое нагляду і дазволу", - заявіў беларускі лідар.

У сувязі з тым, што адбылося, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на шэраг аспектаў, згадаўшы пра мэту паездкі ў Геленджык групы беларускіх дзяцей.

"Хачу звярнуць увагу на сам факт: бацькі, а яны гэта не адмаўляюць, якія арганізавалі гэту паездку ці то на адпачынак, ці то для таго, каб трэніраваць людзей гуляць у футбол у Геленджыку. Слухайце, у нас што, не хапае зямлі для таго, каб у футбол гуляць? У нас палёў не хапае для таго, каб па-чалавечы нармальна і дзецям, і дарослым камандам займацца футболам? Хапае", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Для праезду да месца прызначэння бацькі звярнуліся да прыватнай кампаніі, нанялі аўтобус. "Не хачу тут асуджаць і гэту прыватную кампанію. Яны працавалі законна - індывідуальныя прадпрымальнікі. Знялі аўтобус, паехалі, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - А цяпер некаторыя прэтэнзіі прад'яўляюць. Не трэба нам прад'яўляць прэтэнзіі. Трэба дарослым людзям, нам, і, перш за ўсё, бацькам больш акуратна да гэтага ставіцца".

Вяртаючыся да асноўнай тэмы даклада, Аляксандр Лукашэнка арыентаваў на абмеркаванне прапанаванай карэкціроўкі ў дзелавым ключы, не спасылаючыся на тыя ці іншыя асаблівасці праходжання ваеннай службы. "Давайце без гэтых "подзвігаў". Мы ўжо бачылі гэтыя "подзвігі" ваенных і абмяркоўвалі на нарадзе (пры падвядзенні вынікаў комплекснай праверкі. - Заўвага)", - адзначыў Прэзідэнт.

"Канкрэтна. Як вы абмеркавалі гэта (прапановы па карэкціроўцы. - Заўвага) і да чаго прыйшлі, што будзем рабіць далей", - звярнуўся Аляксандр Лукашэнка да ўдзельнікаў мерапрыемства.

Пры гэтым Кіраўнік дзяржавы назваў ключавыя падыходы да далейшага будаўніцтва і развіцця УС Беларусі.

"Павышэнне эфектыўнасці проціпаветранай абароны, процідзеянне беспілотным лятальным апаратам, падрыхтоўка афіцэраў - гэта адны з асноўных напрамкаў", - заявіў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў неабходнасць прыняцця вывераных, узважаных рашэнняў. "Мы не можам памыляцца. У нас няма лішніх грошай. Мы не можам перавесці ўсе Узброеныя Сілы на беспілотнікі. І гэта не трэба рабіць у нашых умовах. Але гэта маё меркаванне. Можа, вы там параіліся і вырашылі, што трэба рабіць, як увесь свет - страціў розум "беспілотнікі, беспілотнікі!". Гэта небяспечная рэч. Трэба вучыцца змагацца з гэтымі беспілотнікамі. Трэба мець моцную зброю супраць беспілотнікаў. Пачынаючы ад звычайнай стралковай да сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Трэба. Гэта наша тэма. Мы ўмеем гэта рабіць, рабілі ў савецкія часы сёе-тое, робім і цяпер. Але дзесьці трэба нашаму ВПК паварушыцца", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт, заслухоўваючы даклад, падкрэсліў важнасць якаснай падрыхтоўкі афіцэраў.

"Галоўнае - гэта афіцэры. Не трэба саміх сябе падманваць. Ніколі мы не падрыхтуем звычайнага радавога чалавека за паўтара-два гады як афіцэра. Але калі афіцэр будзе падрыхтаваны і з мазгамі ў галаве, то ён хутка за сабой павядзе ваеннаслужачых і пакажа, навучыць іх, як дзейнічаць і ў якім напрамку", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

"Таму афіцэры - пытанне нумар адзін, - дадаў Прэзідэнт. - Рыхтаваць трэба па-сапраўднаму. А калі нехта не хоча гэтага рабіць, значыць, нам з ім не па дарозе".

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што з боку дзяржавы нямала зроблена для таго, каб ва Узброеных Сілах былі ўсе ўмовы для такой падрыхтоўкі афіцэрскага складу. Роўна як і для іх забеспячэння жыллём і ў плане іншых бытавых умоў.

"Так точна. Вельмі шмат (зроблена з боку дзяржавы. - Заўвага)", - пацвердзіў Міністр абароны Віктар Хрэнін.

"І ты мне пастаянна прыходзіш кажаш аб тым, што трэба тылавыя пытанні вырашыць: кватэры, жонкі, кухні, дзеці і іншае. Я разумею, што гэта трэба. Але афіцэр павінен разумець, што ўсе мы служым не толькі для таго, каб была кухня. Мы выбралі сабе такую прафесію - Радзіму абараняць. І ў розных умовах гэта будзем рабіць", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Калі мы (небагатая краіна, шчыра кажучы) пачынаем адрываць часам апошняе, забіраць у народа дзеля Узброеных Сіл, асабліва цяпер, - афіцэры павінны на гэта адказваць сваёй ратнай працай. Іншага не дадзена", - заявіў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў, чым абумоўлены яго жорсткія патрабаванні ў пытанні падрыхтоўкі афіцэраў і ў цэлым Узброеных Сіл: "Мы разумеем: не дай бог, будзе развязана гарачая вайна, мы будзем проста падобныя да смяротнікаў. Мы проста будзем смяротнікамі. Мы ж гэта бачылі ў канфлікце Расіі і Украіны".

"Паўднёвая граніца - паўтары тысячы кіламетраў (вы гэта ведаеце, нашы ваенныя там стаяць) - палае як ніколі. Вось адказ некаторым ваенным, трэба нам абараняць паўднёвую граніцу ўзмоцненым рэжымам ці не трэба. Вось гэты адказ. Трэба. Мы людзі ваенныя, нас народ корміць за свой кошт для таго, каб мы маглі гэты народ абараніць", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

Па выніках даклада Прэзідэнт падтрымаў прапановы па карэкціроўцы мерапрыемстваў Плана будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл на 2026-2030 гады. Яны будуць канчаткова сфармуляваны і сабраны ў асобным дакуменце. Аналагічная работа прадоўжыцца і ў будучым, паколькі адпаведны План робіцца на сярэднетэрміновую перспектыву і ў цяперашніх няпростых умовах не можа заставацца статычным.