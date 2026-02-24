Аляксандр Лукашэнка 26 лютага прыме ўдзел у пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы
Прэзідэнт Беларусі, Старшыня Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 26 лютага прыме ўдзел у пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы.
Мерапрыемства адбудзецца ў Маскве, парадак дня ўключае сем пунктаў, якія датычацца пытанняў двухбаковага інтэграцыйнага ўзаемадзеяння.
На пасяджэнні неабходна абмеркаваць Асноўныя напрамкі рэалізацыі Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы на 2024-2026 гады, а таксама распрацоўку праекта аналагічнага дакумента на 2027-2029 гады.
Ключавыя пункты парадку дня таксама датычацца арганізацыі трансгранічных прыгарадных пасажырскіх зносін; стварэння Камітэта па стандартызацыі і якасці Саюзнай дзяржавы; узаемнай падтрымкі ў супрацоўніцтве ў галіне міжнароднага правасуддзя; прысуджэння прэмій Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2025-2026 гады.