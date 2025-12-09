Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон аб ратыфікацыі міжурадавага пагаднення з ААЭ аб гандлі паслугамі і ажыццяўленні інвестыцый

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон аб ратыфікацыі міжурадавага пагаднення Беларусі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў аб гандлі паслугамі і ажыццяўленні інвестыцый.

    Гэты міжнародны дагавор прадугледжвае стварэнне зоны свабоднага гандлю паслугамі паміж дзвюма краінамі, вызначае мэты супрацоўніцтва і замацоўвае гарантыі захавання празрыстых і стабільных умоў гандлю.

