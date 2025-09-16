Уручэнне дзяржаўных узнагарод

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 верасня ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным прадстаўнікам розных сфер. Урачыстая цырымонія адбылася ў Палацы Незалежнасці напярэдадні Дня народнага адзінства.

Ушанаванне суайчыннікаў, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё краіны, ва ўмацаванне яе суверэнітэту і абараназдольнасці, напярэдадні важнага свята ўжо стала традыцыйным. Па сутнасці, гэты дзень стаў краевугольным каменем з'яднанасці і адзінства нацыі і разам з Днём Перамогі і Днём Незалежнасці, несумненна, стаіць у шэрагу галоўных дзяржаўных свят Беларусі, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

"З вышыні мінулых дзесяцігоддзяў дзень 17 верасня 1939 года, калі была сцёрта штучная ганебная мяжа паміж Заходняй і Усходняй Беларуссю, успрымаецца як акт аднаўлення гістарычнай справядлівасці (так яно і было). І як адзін з паваротных момантаў у летапісе беларускай дзяржаўнасці, які трывала звязаў нябачнай ніццю эпохі і пакаленні", - заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што эстафета пакаленняў сімвалічна прадаўжаецца, калі ва ўрачыстай абстаноўцы атрымліваюць заслужаныя дзяржаўныя ўзнагароды работнікі прамысловасці, будаўнікі, працаўнікі вёскі, ваенныя, праваахоўнікі, дзеячы культуры, спартсмены - усе працаўнікі, якія кожны дзень ствараюць жыццё ў краіне. Так умацоўваецца сувязь часоў і адзінства людзей.

Сярод узнагароджаных Прэзідэнт асабліва вітаў аграрыяў, якія завяршаюць сельскагаспадарчы год з вельмі дастойным вынікам.

Высокіх дзяржаўных узнагарод і званняў удастоены таксама вучоныя, педагогі, юрысты, артысты. "Цяжка пераацаніць ваш уклад у захаванне маральных каштоўнасцей, культурных традыцый, выхаванне падрастаючага пакалення", - звярнуўся да ўдзельнікаў цырымоніі Аляксандр Лукашэнка.

Асаблівыя словы ўдзячнасці Кіраўнік дзяржавы адрасаваў людзям у пагонах - ваенным і супрацоўнікам праваахоўных органаў, якія стаяць на варце суверэнітэту, міру і грамадскай згоды і без удзелу якіх ніякая стваральная праца проста немагчыма.

Віншуючы ўсіх з заслужанымі ўзнагародамі, Прэзідэнт падкрэсліў: "Вы робіце наша жыццё бяспечным, зручным і камфортным". Аляксандр Лукашэнка падзякаваў ім за працу, адданасць прафесіі і роднай Беларусі, а таксама павіншаваў з Днём народнага адзінства, пажадаўшы здароўя, міру, дабра і новых здзяйсненняў на карысць Айчыны.

На завяршэнне цырымоніі Кіраўнік дзяржавы асабліва падкрэсліў уклад ваенных і прадстаўнікоў іншых сілавых структур у забеспячэнне мірнага і спакойнага жыцця ў Беларусі, а таксама выказаўся наконт беларуска-расійскіх вучэнняў "Захад-2025" і рэакцыі на іх з боку шэрага суседніх краін.

"Мы нікому не пагражаем. Праўда, Аляксандру Рыгоравічу Вальфовічу (Дзяржсакратару Савета Бяспекі. - Заўвага) хачу сказаць, што хопіць нам апраўдвацца перад імі - ваюем мы, не ваюем супраць іх... Мы сказалі ім адзін раз, і дастаткова. Я думаю, яны нас пачулі. Усе (не дурні) разумеюць. Колькі мы разоў ні гаварылі б. Мы здольныя даць адказ любому агрэсару. Нікога не стараемся заваяваць, таму што не зможам заваяваць. Мы гэта добра разумеем. Вакол нас моцныя дзяржавы, што тут гаварыць. Але непапраўны ўрон мы заўсёды гатовы нанесці, калі хто-небудзь ступіць на нашу зямлю", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Вучэнні, якія сёння праходзяць на тэрыторыі Беларусі, - планавыя. Беларуска-расійскія вучэнні. І мы адпрацоўваем там усё. Яны таксама гэта ведаюць, мы гэта не ўтойваем. Пачынаючы ад стральбы са звычайнай стралковай зброі да атамных боегаловак. Зноў жа, мы павінны ўмець гэта рабіць усё. У адваротным выпадку навошта гэта на тэрыторыі Беларусі. Але ні ў якім разе не збіраемся тым самым камусьці пагражаць", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"А калі некаму трэба апраўдаць свае дзеянні - ашалелым, якія тут па суседстве жывуць, - ну, гэта іх праблемы, няхай падманваюць свой народ. Гэта да пары да часу. Як гаварыў, палякі, літоўцы, латышы - разумныя людзі, разбяруцца, у чым праблемы. Як разабраліся ўкраінцы, дарэчы. Мы ад іх менш праблем маем, хоць там ідзе вайна", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт у сувязі з гэтым звярнуўся да ваеннаслужачых: "Будзьце заўсёды напагатове. Сёння добра, што расіяне многае могуць. На няшчасце, у сувязі з вайной. І яны гатовы нам бясплатна перадаваць свае навыкі і сваю падрыхтоўку. Мы павінны вучыцца. Калі хочам жыць, мы павінны ўмець усё. Гэта я звяртаюся як ваенны да ваеннаслужачых".

Аляксандр Лукашэнка таксама выказаўся на тэму беспілотнікаў і паставіў задачу айчыннаму ваенпраму.

"Мы павінны навучыцца адхіляць ад цэлі любы беспілотнік, які працуе на любой частаце. Гэта наша школа, мы павінны гэта ўмець. У свеце гэтаму навучыліся. Гэта наша задача, - сказаў Прэзідэнт. - Акрамя таго, што ракеты, узрываць, біць... Трэба ўмець абараняцца. Як толькі навучымся працаваць па беспілотніках, цэлая эра імгненна адыдзе ў нябыт. І мы перастанем маліцца на гэтыя беспілотнікі".

"Усё, што сёння залятае ў Польшчу, Літву, - мы не маем да гэтага ніякага дачынення. І калі б мы так, як яны выюць, вылі пасля кожнага залёту да нас беспілотнікаў з боку Украіны, Расіі, праз Польшчу там, Літву… Мы ніколі гэтага не рабілі. Мы спакойна рэагуем па адпаведных лініях", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"Калі яны завылі пасля таго, як мы палову беспілотнікаў збілі, не ведаючы, чые яны, якія… Збілі і ўсё. Некалькі штук мы не змаглі паразіць. Мы затрацілі вялізныя сродкі, каб знішчыць гэтыя беспілотнікі, якія ляцелі не да нас - ляцелі ў Польшчу. І ім паведамілі, колькі куды ляціць беспілотнікаў. Мы таксама не ведалі, чые яны: "Працуйце!" Яны гэта прызнаюць. Тым не менш шкодзяць. Значыць, у іх ёсць нейкія задумы. Мы павінны іх разгадаць. Мы іх разгадалі. І павінны гэтаму процістаяць. Нікому нічога не тлумачачы", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы ўручыў ордэн Айчыны ІІ ступені генеральнаму дырэктару дзяржаўнага навукова-вытворчага аб'яднання парашковай металургіі - дырэктару Інстытута парашковай металургіі імя акадэміка А.У. Романа Аляксандру Ільюшчанку, ордэн Айчыны ІІІ ступені - Аляксандру Турчыну (гэтай узнагароды цяперашні Прэм'ер-міністр быў удастоены 11 снежня 2024 года ў адпаведнасці з Указам № 462, калі займаў пасаду старшыні Мінскага аблвыканкама).

Ордэна Пашаны ўдастоены начальнік юрыдычнага ўпраўлення Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Беларусі Алена Лебедзева і старшыня Гродзенскага райвыканкама Валерый Хэлскі, пракурор Гродзенскай вобласці Аляксандр Жукаў і прафесар кафедры тэрапіі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў аховы здароўя БДМУ Мар'ян Прыстром. Ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджаны артыст-саліст-інструменталіст, вядучы майстар сцэны Беларускай дзяржаўнай ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармоніі Ігар Алоўнікаў.

Медалі "За выратаванае жыццё" Кіраўнік дзяржавы ўручыў начальніку другога аддзела ўпраўлення штаба ўзбраення Міністэрства абароны Андрэю Жлукту і пенсіянеру Віталю Гаражанкіну.

Вялікая група прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці ўдастоена ганаровых званняў. Званне "Народны настаўнік" прысвоена настаўніку матэматыкі гімназіі № 1 г.Ліда Альфрэду Ладыку, "Заслужаны работнік адукацыі" - першаму прарэктару Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Святлане Копцевай і дырэктару Ліцэя міждзяржаўнай адукацыйнай установы вышэйшай адукацыі "Беларуска-Расійскі універсітэт" імя Л.Я.Маневіча Георгію Голікаву. Заслужаным дзеячам навук стаў прафесар кафедры дзяржаўнага ўпраўлення Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Станіслаў Князеў.

Артыст сімфанічнага аркестра - вядучы майстар сцэны заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь "Гродзенская капэла" Таццяна Сухоцкая ўдастоена ганаровага звання "Заслужаны артыст".

Звання "Заслужаны архітэктар" удастоена галоўны ландшафтны архітэктар ландшафтна-экалагічнага аддзела прадпрыемства "Мінскпраект" Ганна Аксёнава, "Заслужаны майстар спорту" - спартсмены-інструктары нацыянальнай каманды Беларусі па плаванні Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па водных відах спорту Анастасія Шкурдай і Ілья Шымановіч.

Дырэктар ААТ "Гама смаку" Надзея Пальчынская і вытворца цукерак ААТ "Камунарка" Алена Радзюк сталі заслужанымі работнікамі прамысловасці, гендырэктар ААТ "Гроднахлебпрам" Віктар Леановіч і дырэктар ААТ "Дэмбрава" Аляксандр Тула - заслужанымі работнікамі сельскай гаспадаркі, дырэктар Клічаўскага лясгаса Уладзімір Касянкоў - заслужаным лесаводам, гендырэктар ААТ "Будтрэст № 1" Уладзімір Бублік, кіраўнік праектаў па будаўніцтве і рамонце транспартных аб'ектаў ААТ "Дарожна-будаўнічы трэст № 5" Уладзімір Колесень і начальнік дзяржаўнага ўнітарнага будаўнічага прадпрыемства "Пружанская ПМК-21" Васіль Лук'янчук - заслужанымі будаўнікамі.