Віншаванне з Нараджэннем Хрыстовым

    Хрысціянам, якія святкуюць Нараджэнне Хрыстова 25 снежня

    Дарагія суайчыннікі!

    Шчыра віншую вас з Нараджэннем Хрыстовым.

    У гэта светлае і доўгачаканае свята сэрцы вернікаў напоўнены асаблівым хваляваннем і надзеяй.

    Таямнічасць свята Нараджэння Хрыстовага прыносіць духоўную радасць, аб'ядноўвае ў малітве і нагадвае аб тым, што жыццё з'яўляецца бясцэнным дарам.

    Азараючае святло Віфлеемскай зоркі і сёння напаўняе дамы сапраўднай любоўю, міласэрнасцю і клопатам пра бліжніх.

    Упэўнены, хрысціянскія каштоўнасці будуць і далей садзейнічаць захаванню міру і згоды ў грамадстве на карысць роднай Беларусі. Жадаю ўсім моцнага здароўя, дабра і шчасця.

    Аляксандр Лукашэнка

