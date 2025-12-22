Віншаванне работнікам і ветэранам энергетычнай галіны
Дарагія сябры!
Прыміце самыя шчырыя віншаванні з прафесійным святам - Днём энергетыка.
Паліўна-энергетычны комплекс краіны - адна з ключавых галін нацыянальнай эканомікі, забяспечвае ўстойлівую работу айчынных прадпрыемстваў і функцыянаванне аб'ектаў сацыяльнай сферы.
Сучасныя, надзейныя, дынамічныя прадпрыемствы энергасістэмы, дзе ствараюць высокапрадукцыйныя працоўныя месцы, адыгрываюць важную ролю ў развіцці гарадоў і рэгіёнаў.
Запуск двух энергаблокаў Беларускай АЭС як ніколі ўзмацніў энергетычны патэнцыял рэспублікі. Рашэнне аб будаўніцтве трэцяга энергаблока стала своечасовым і важным крокам на шляху далейшага развіцця Беларусі і ўмацавання яе суверэнітэту.
Усе дасягненні галіны, унікальны вопыт і кампетэнцыі - вынік штодзённай працы вялікага і дружнага калектыву.
Перакананы, што вашы прафесіяналізм, назапашаныя веды і навыкі, а таксама шматгадовыя працоўныя традыцыі стануць залогам эфектыўнага вырашэння пастаўленых задач.
У гэты святочны дзень жадаю вам здароўя, шчасця, невычэрпнай энергіі, новых працоўных здзяйсненняў і мірнага неба над галавой.
Аляксандр Лукашэнка