Віншаванне работнікам і ветэранам энергетычнай галіны

    Дарагія сябры!

    Прыміце самыя шчырыя віншаванні з прафесійным святам - Днём энергетыка.

    Паліўна-энергетычны комплекс краіны - адна з ключавых галін нацыянальнай эканомікі, забяспечвае ўстойлівую работу айчынных прадпрыемстваў і функцыянаванне аб'ектаў сацыяльнай сферы.

    Сучасныя, надзейныя, дынамічныя прадпрыемствы энергасістэмы, дзе ствараюць высокапрадукцыйныя працоўныя месцы, адыгрываюць важную ролю ў развіцці гарадоў і рэгіёнаў.

    Запуск двух энергаблокаў Беларускай АЭС як ніколі ўзмацніў энергетычны патэнцыял рэспублікі. Рашэнне аб будаўніцтве трэцяга энергаблока стала своечасовым і важным крокам на шляху далейшага развіцця Беларусі і ўмацавання яе суверэнітэту.

    Усе дасягненні галіны, унікальны вопыт і кампетэнцыі - вынік штодзённай працы вялікага і дружнага калектыву.

    Перакананы, што вашы прафесіяналізм, назапашаныя веды і навыкі, а таксама шматгадовыя працоўныя традыцыі стануць залогам эфектыўнага вырашэння пастаўленых задач.

    У гэты святочны дзень жадаю вам здароўя, шчасця, невычэрпнай энергіі, новых працоўных здзяйсненняў і мірнага неба над галавой.

    Аляксандр Лукашэнка

