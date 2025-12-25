Віншаванне калектыву Слуцкага цукрова-рафінаднага камбіната
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў ААТ "Слуцкі цукрова-рафінадны камбінат" з 60-годдзем прадпрыемства.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што круглую дату камбінат сустракае ў статусе флагмана сваёй галіны і лепшага цукровага завода Еўразійскага эканамічнага саюза. "Вашу прадукцыю ведаюць і любяць не толькі беларусы, але і жыхары многіх краін свету", - канстатаваў Прэзідэнт.
Зыходзячы з дзяржаўных прыярытэтаў і разумеючы агульную адказнасць за вынік, камбінат аказвае падтрымку аграрыям рэспублікі на ўсіх этапах вырошчвання і ўборкі цукровых буракоў. Тым больш што вытворчасць практычна безадходная - цукровабурачныя жамерыны і мелес становяцца сыравінай для вырабу дражджэй і кармавых дабавак на даччыных прадпрыемствах. "Не спыняючыся на дасягнутым, вы прадаўжаеце развівацца", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт заўважыў, што за высокімі дасягненнямі стаіць добрасумленная і карпатлівая праца вялікага і дружнага калектыву. Асаблівыя словы ўдзячнасці Кіраўнік дзяржавы адрасаваў ветэранам, якія заклалі вытворчыя традыцыі, перадалі моладзі веды, вопыт і любоў да прафесіі.
"Упэўнены, што і ў далейшым вы будзеце пакараць новыя салодкія вяршыні, укараняючы ў вытворчасць самыя прарыўныя ідэі, незвычайныя навацыі і тэхналогіі", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў работнікам, ветэранам Слуцкага цукрова-рафінаднага камбіната, а таксама іх блізкім моцнага здароўя, шчасця, міру і дабрабыту.