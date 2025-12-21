Рабочы візіт у Расійскую Федэрацыю

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе 21-22 снежня ў Санкт-Пецярбургу прыме ўдзел у самітах Еўразійскага эканамічнага саюза і Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Аляксандр Лукашэнка 21 снежня прыме ўдзел у пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, што пройдзе ў вузкім і пашыраным складах. На парадку дня - два дзясяткі пытанняў. Кіраўнікі дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза абмяркуюць фарміраванне агульных рынкаў нафты і нафтапрадуктаў, асноўныя напрамкі міжнароднай дзейнасці на будучы год, падыходы да развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з асноўнымі партнёрамі ЕАЭС і шэраг іншых пытанняў.

Запланавана таксама сустрэча Прэзідэнта Беларусі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

Традыцыйная нефармальная сустрэча кіраўнікоў дзяржаў - удзельніц СНД адбудзецца 22 снежня. Яны ацэняць перспектывы інтэграцыйнага ўзаемадзеяння, а таксама падвядуць вынікі адыходзячага года.

