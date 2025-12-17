Прысуджана спецпрэмія "Беларускі спартыўны Алімп" 2025 года
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 17 снежня падпісаў Указ № 440 аб прысуджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Беларускі спартыўны Алімп" 2025 года.
За значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту, актыўную дзейнасць па папулярызацыі фізічнай культуры і спорту, развіцці фізкультурна-спартыўных традыцый, якія садзейнічаюць фарміраванню гарманічнай асобы, спецыяльная прэмія прысуджана Прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу, Івану Літвіновічу і Спартаку Мірановічу.
Прэзідэнцкі спартыўны клуб удастоены высокай узнагароды за значны ўклад у развіццё фізкультуры і спорту, рэалізацыю шматлікіх комплексных праграм па ўдасканаленні матэрыяльна-тэхнічнай базы спартыўных школ і інфраструктуры крокавай даступнасці для заняткаў фізічнай культурай, арганізацыю маштабных спартыўных праектаў і спаборніцтваў.
Майстар спорту Рэспублікі Беларусь міжнароднага класа Іван Літвіновіч з'яўляецца двухразовым чэмпіёнам Алімпійскіх гульняў, неаднаразовым пераможцам чэмпіянатаў свету ў камандных спаборніцтвах, сярэбраным прызёрам чэмпіянату свету, уладальнікам Кубка свету, чэмпіёнам Еўропы ў камандных спаборніцтвах, пераможцам і сярэбраным прызёрам III Гульняў краін СНД 2025 года.
Заслужаны трэнер СССР і БССР Спартак Мірановіч узначальваў мужчынскую зборную Беларусі па гандболе з 1992 па 2008 год. Пад яго кіраўніцтвам восем ігракоў гандбольнага клуба "СКА-Мінск" сталі алімпійскімі чэмпіёнамі ў складзе зборных каманд, зборная СССР па гандболе двойчы заваёўвала золата Алімпійскіх гульняў (1988 і 1992 гады), гандбольны клуб "СКА-Мінск" тройчы станавіўся ўладальнікам Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў (1987, 1989 і 1990 гады), двойчы - Кубка ўладальнікаў кубкаў (1983 і 1988 гады) і Кубка выкліку (2013 год).