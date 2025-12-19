Прысуджаны прэміі "За духоўнае адраджэнне" і спецпрэміі Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прысудзіў прэміі "За духоўнае адраджэнне" і спецыяльныя прэміі дзеячам культуры і мастацтва. Адпаведныя ўказы Кіраўнік дзяржавы падпісаў 19 снежня.

За актыўную дзейнасць у гуманітарнай галіне, якая садзейнічае ўмацаванню духоўных каштоўнасцей і маральных традыцый беларускага народа, патрыятычнаму выхаванню моладзі, па выніках 2025 года прысуджаны пяць прэмій Прэзідэнта "За духоўнае адраджэнне".

Калектыў Сінадальнага аддзела па царкоўнай дабрачыннасці і сацыяльным служэнні Беларускай праваслаўнай царквы ўдастоены ўзнагароды за развіццё новых напрамкаў сацыяльнага служэння царквы і вялікі ўклад у справу пастырскай апекі, калектыў ААТ "Белрэстаўрацыя" - за захаванне і адраджэнне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Аўтарскі калектыў у складзе мастацкага кіраўніка Маладзёжнага тэатра эстрады Уладзіславы Арцюкоўскай і паэта-песенніка Ганны Лукашэнка адзначаны высокай узнагародай за значны ўклад у захаванне гістарычнай памяці, умацаванне духоўных каштоўнасцей беларускага народа, стварэнне і рэалізацыю высокамастацкага патрыятычнага праекта "Кожны трэці".

За стварэнне дакументальна-аналітычнага цыкла тэлефільмаў "Час выбраў нас" прэміі ўдастоены аўтарскі калектыў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, у складзе якога - Старшыня НДТРК Іван Эйсмант, адказны выпускаючы аддзела выпуску галоўнай дырэкцыі тэлеканала "Першы інфармацыйны" Глеб Гарбаценка і намеснік галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі гэтага тэлеканала Вольга Макей.

Маёр міліцыі Віктар Шыпкоў, старшы ўчастковы інспектар міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама ўдастоены ўзнагароды за асабісты ўклад у адраджэнне, захаванне і папулярызацыю народнай творчасці, правядзенне этнаграфічных даследаванняў, рэканструкцыю традыцыйных святочных касцюмаў паўднёва-ўсходняй часткі Гомельскага раёна.

За выдатныя дасягненні ў галіне музычнага, тэатральнага, кінематаграфічнага, дэкаратыўна-прыкладнога і харэаграфічнага мастацтва, бібліятэчнай справы, навучання і выхавання творчай моладзі, якія атрымалі грамадскае прызнанне, прысуджаны дзесяць спецыяльных прэмій Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва.

Высокай узнагароды ўдастоены калектывы:

- Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь - за значны ўклад у патрыятычнае выхаванне і стварэнне творчага праекта "Патэтычны дзённік памяці";

- узорнага ансамбля танца "Чабарок" Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі - за вялікі ўклад у захаванне і развіццё традыцый харэаграфічнага мастацтва, актыўны ўдзел у грамадска-культурным жыцці краіны;

- Брэсцкага тэатра лялек - за значны ўклад у захаванне нацыянальных духоўных традыцый, папулярызацыю маральных каштоўнасцей сродкамі тэатральнага мастацтва;

- Мастоўскай раённай бібліятэкі - за значны ўклад у патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення, рэалізацыю інавацыйнага літаратурнага праекта "Кнігі будуюць МАСТЫ".

Спецпрэмія таксама прысуджана выкладчыкам Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М.К. Агінскага Людміле Валковіч-Борыс і Лізавеце Чырвонцавай за адраджэнне, захаванне і развіццё традыцый маладзечанскай школы выцінанкі.

Мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм" Аляксандр Яфрэмаў удастоены высокай узнагароды за вялікі асабісты ўклад у развіццё і папулярызацыю беларускага тэатральнага і кінамастацтва. Лейтэнант міліцыі, саліст духавога аркестра ГУУС Мінскага гарвыканкама Ганна Благава - за асабісты ўклад у развіццё сучаснага музычнага мастацтва, стварэнне песень патрыятычнай тэматыкі. Выкладчык Рэспубліканскай гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Тамара Жарава - за асабісты ўклад у развіццё і папулярызацыю нацыянальнага музычнага мастацтва, падрыхтоўку лаўрэатаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў. Майстар народных мастацкіх рамёстваў Дзяржынскага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці Андрэй Мартынюк - за выдатныя дасягненні ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, стварэнне ўнікальнай тэхналогіі вырабу механічных гадзіннікаў з дрэва. Артыст-саліст-інструменталіст філіяла "Музей гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора" Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Ксенія Пагарэлая - за значны асабісты ўклад у прапаганду беларускай музычнай спадчыны, развіццё арганнага выканальніцтва Беларусі.