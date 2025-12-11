Прадоўжаны асноўныя льготы і прэферэнцыі па электрамабілях і зарадных станцыях

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 снежня падпісаў Указ № 428, якім уносяцца змяненні ва Указ № 92 ад 12 сакавіка 2020 года "Аб стымуляванні выкарыстання электрамабіляў".

    Дакумент накіраваны на прадаўжэнне развіцця электратранспарту і зараднай інфраструктуры. Ільготы па ПДВ і інвестыцыйным выліку на электрамабілі прадаўжаюцца да 31 снежня 2028 года, а прэферэнцыі для ўстаноўкі і абслугоўвання зарадных станцый - на неабмежаваны тэрмін.

    РУП "Белтэлекам" вызначана другім аператарам, які будзе ажыццяўляць будаўніцтва і абслугоўванне павольных зарадных станцый магутнасцю да 44 кВт.

    Забудоўшчыкам прадастаўляюцца правы на перадачу зарадных станцый і аб'ектаў электрычных сетак дзяржаўным аператарам для іх наступнай эксплуатацыі на бязвыплатнай аснове.

    Дакумент таксама прадугледжвае адмену права на бясплатную паркоўку ўдзельнікаў дарожнага руху на электрамабілях.

