Прадоўжаны асноўныя льготы і прэферэнцыі па электрамабілях і зарадных станцыях
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 снежня падпісаў Указ № 428, якім уносяцца змяненні ва Указ № 92 ад 12 сакавіка 2020 года "Аб стымуляванні выкарыстання электрамабіляў".
Дакумент накіраваны на прадаўжэнне развіцця электратранспарту і зараднай інфраструктуры. Ільготы па ПДВ і інвестыцыйным выліку на электрамабілі прадаўжаюцца да 31 снежня 2028 года, а прэферэнцыі для ўстаноўкі і абслугоўвання зарадных станцый - на неабмежаваны тэрмін.
РУП "Белтэлекам" вызначана другім аператарам, які будзе ажыццяўляць будаўніцтва і абслугоўванне павольных зарадных станцый магутнасцю да 44 кВт.
Забудоўшчыкам прадастаўляюцца правы на перадачу зарадных станцый і аб'ектаў электрычных сетак дзяржаўным аператарам для іх наступнай эксплуатацыі на бязвыплатнай аснове.
Дакумент таксама прадугледжвае адмену права на бясплатную паркоўку ўдзельнікаў дарожнага руху на электрамабілях.