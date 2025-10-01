Падпісаны Указ аб аб'ектах абыходжання з радыеактыўнымі адходамі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 кастрычніка падпісаў Указ № 349 "Аб аб'ектах абыходжання з радыеактыўнымі адходамі".
Дакумент прадугледжвае ўнясенне змяненняў ва Указ ад 12 красавіка 2023 года № 101 "Аб арганізацыі сістэмы абыходжання з радыеактыўнымі адходамі". Папраўкі датычацца вызначэння заказчыка і генеральнага падрадчыка будаўніцтва пункта пахавання радыеактыўных адходаў.
У якасці заказчыка гэтых работ будзе выступаць РУП "Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі", генпадрадчыка - дзяржпрадпрыемства "Белэнергабуд" - кіруючая кампанія холдынга".