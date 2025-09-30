Ордэнам Маці ўзнагароджаны 182 жыхаркі ўсіх абласцей і Мінска
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня падпісаў Указ № 348 аб узнагароджванні ордэнам Маці.
За нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзяцей узнагароды ўдастоены работніцы розных сфер дзейнасці. У іх ліку - прадстаўніцы прамысловых і аграпрамысловых прадпрыемстваў, лясной і жыллёва-камунальнай гаспадарак, арганізацый будаўнічай і транспартнай галін, энергетыкі, банкаўскай і сацыяльнай сфер, гандлю, сувязі і турызму, органаў па надзвычайных сітуацыях, устаноў адукацыі, аховы здароўя, культуры, СМІ, а таксама індывідуальныя прадпрымальнікі і хатнія гаспадыні.
Сярод узнагароджаных - бухгалтар аддзела фінансавых разлікаў Цэнтра па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый Брэсцкага раёна Алена Дашкевіч, электрамеханік сувязі ўчастка Салігорскага занальнага вузла электрасувязі Мінскага філіяла РУП "Белтэлекам" Наталля Файрушына, мастак Аршанскага льнокамбіната Ксенія Дзярнова, аграном КСУП "Коленскае" Жыткавіцкага раёна Аліна Гатчэня, майстар лесу Жыткавіцкага лясгаса Марыя Зянкоўская, карэспандэнт газеты "Светлы шлях" (Смаргонь) Віялета Войтка, брыгадзір малочнатаварнай фермы аграгарадка Хорастава Салігорскага раёна Юлія Ермаковіч, паштальён аддзялення паштовай сувязі № 2 Дзяржынска Таццяна Макеенка, намеснік дырэктара Чэрыкаўскай дзіцячай школы мастацтваў Алеся Казубоўская, асістэнт кафедры грамадзянска-прававых дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны Хрысціна Іванец, аператар электронна-вылічальных машын цэха пластмас Мінскага завода халадзільнікаў ЗАТ "АТЛАНТ" Ганна Сяідава і вытворца шакаладу шакаладнага цэха фабрыкі "Камунарка" Таццяна Юшкевіч.
Усяго ордэнам Маці ўзнагароджаны 182 жыхаркі ўсіх абласцей і Мінска.