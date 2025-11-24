Адобраны праект пагаднення аб свабодным гандлі паміж ЕАЭС і Інданезіяй

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 24 лістапада падпісаў Указ № 413, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пагаднення аб свабодным гандлі паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і яго дзяржавамі-членамі з аднаго боку і Інданезіяй з другога боку.

    Дакумент накіраваны на спрашчэнне ўзаемнага гандлю і развіццё супрацоўніцтва паміж ЕАЭС і Інданезіяй як важным гандлёвым партнёрам у Паўднёва-Усходняй Азіі. Заключэнне гэтага пагаднення дасць магчымасць атрымаць дадатковую канкурэнтную перавагу для прадукцыі Беларусі як дзяржавы - члена ЕАЭС, стварыць умовы для пашырэння экспартных паставак, забяспечыць эканомію на выплаце мытных пошлін.

    На правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне ўпаўнаважаны Урад.

