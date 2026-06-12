Інтэрв'ю тэлеканалу "Аль-Арабія"

  • 1

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 12 чэрвеня даў інтэрв'ю тэлеканалу "Аль-Арабія".

Інтэрв'ю доўжылася амаль паўтары гадзіны. Аляксандр Лукашэнка адказаў прыкладна на два дзясяткі пытанняў. Яны ў тым ліку датычыліся канфліктаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне, пошуку развязак існуючых супярэчнасцей і перспектыў мірнага ўрэгулявання.

Прэзідэнт падзяліўся сваім меркаваннем аб глабальных зменах, што адбываюцца ў свеце, расказаў аб кантактах з ЗША і краінамі Еўрасаюза, выказаўся на тэму мілітарызацыі ў шэрагу еўрапейскіх краін.

Размова ў інтэрв'ю таксама ішла аб развіцці супрацоўніцтва з Саудаўскай Аравіяй і іншымі дзяржавамі ў рэгіёне Блізкага Усходу.

У якасці інтэрв'юера выступіла вядучая міжнародных навін і карэспандэнт тэлеканала "Аль-Арабія" Мелінда Карэн Нусіфора.

Чытайце таксама

Усе падзеі
  • 14
  • 1:07:13
Поўная версія інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі тэлеканалу "Аль-Арабія"
  • 15
  • 1:22:11
Поўная версія інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі тэлеканалу RT