Інтэрв'ю тэлеканалу "Аль-Арабія"
- 1
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 12 чэрвеня даў інтэрв'ю тэлеканалу "Аль-Арабія".
Інтэрв'ю доўжылася амаль паўтары гадзіны. Аляксандр Лукашэнка адказаў прыкладна на два дзясяткі пытанняў. Яны ў тым ліку датычыліся канфліктаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне, пошуку развязак існуючых супярэчнасцей і перспектыў мірнага ўрэгулявання.
Прэзідэнт падзяліўся сваім меркаваннем аб глабальных зменах, што адбываюцца ў свеце, расказаў аб кантактах з ЗША і краінамі Еўрасаюза, выказаўся на тэму мілітарызацыі ў шэрагу еўрапейскіх краін.
Размова ў інтэрв'ю таксама ішла аб развіцці супрацоўніцтва з Саудаўскай Аравіяй і іншымі дзяржавамі ў рэгіёне Блізкага Усходу.
У якасці інтэрв'юера выступіла вядучая міжнародных навін і карэспандэнт тэлеканала "Аль-Арабія" Мелінда Карэн Нусіфора.