Дзесяць супрацоўнікаў органаў унутраных спраў удастоены дзяржаўных узнагарод
Дзесяць супрацоўнікаў органаў унутраных спраў удастоены дзяржаўных узнагарод за асабістыя заслугі ва ўмацаванні дзяржаўнай бяспекі, умелую арганізацыю работы і высокую рэзультатыўнасць дзейнасці па ахове грамадскага парадку і барацьбе са злачыннасцю, узорнае выкананне службовых абавязкаў. Адпаведны Указ падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Ордэнам "За службу Радзіме" ІІІ ступені ўзнагароджаны начальнік УУС Гомельскага аблвыканкама генерал-маёр міліцыі Аляксандр Шастайла.
Чатыры чалавекі ўдастоены медаля "За адзнаку ў ахове грамадскага парадку". Узнагароду атрымаюць: міліцыянер групы затрымання ўзвода міліцыі Горацкага аддзела Дэпартамента аховы МУС старшы прапаршчык міліцыі Сяргей Другакоў; намеснік міністра ўнутраных спраў - камандуючы ўнутранымі войскамі генерал-маёр Мікалай Карпянкоў; начальнік Дэпартамента выканання пакаранняў МУС генерал-маёр міліцыі Алег Маткін; начальнік упраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ГУУС Мінскага гарвыканкама палкоўнік міліцыі Сяргей Ушакоў.
Медалём "За бездакорную службу" I ступені адзначаны заслугі начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ГУУС Мінскага гарвыканкама палкоўніка міліцыі Сяргея Бабіча, а таксама намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення - начальніка 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па процідзеянні кіберзлачыннасці крымінальнай міліцыі МУС палкоўніка міліцыі Аляксандра Рынгевіча.
Яшчэ два супрацоўнікі праваахоўных органаў удастоены медаля "За бездакорную службу" II ступені. Гэта старшы оперупаўнаважаны па асабліва важных справах аддзела па раскрыцці асабліва цяжкіх і цяжкіх злачынстваў супраць асобы ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі УУС Брэсцкага аблвыканкама падпалкоўнік міліцыі Алег Вечар і намеснік начальніка цэнтра - начальнік аддзела арганізацыі кібербяспекі цэнтра забеспячэння кібербяспекі Дэпартамента фінансаў і тылу МУС палкоўнік міліцыі Ягор Парчук.
Старшы оперупаўнаважаны Дэпартамента крымінальнай разведкі МУС маёр міліцыі Аляксандр Івашка ўзнагароджваецца медалём "За бездакорную службу" ІІІ ступені.