Беларусь ратыфікавала дагавор з Расіяй аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі СД
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон аб ратыфікацыі дагавора паміж Беларуссю і Расіяй аб фарміраванні аб'яднанага рынку электрычнай энергіі Саюзнай дзяржавы.
Міжнародным дагаворам замацоўваюцца прававыя асновы фарміравання, функцыянавання і развіцця аб'яднанага рынку электраэнергіі Саюзнай дзяржавы, склад суб'ектаў, іх правы і абавязкі, а таксама парадак узаемадзеяння ўдзельнікаў пры куплі-продажы электрычнай энергіі.