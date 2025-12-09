Беларусь ратыфікавала дагавор з Расіяй аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі СД

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон аб ратыфікацыі дагавора паміж Беларуссю і Расіяй аб фарміраванні аб'яднанага рынку электрычнай энергіі Саюзнай дзяржавы.

    Міжнародным дагаворам замацоўваюцца прававыя асновы фарміравання, функцыянавання і развіцця аб'яднанага рынку электраэнергіі Саюзнай дзяржавы, склад суб'ектаў, іх правы і абавязкі, а таксама парадак узаемадзеяння ўдзельнікаў пры куплі-продажы электрычнай энергіі.

