Беларусь і Тога могуць адмяніць візы для ўладальнікаў службовых і дыппашпартоў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 сакавіка падпісаў Указ № 69, якім адабраецца ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект Пагаднення паміж урадамі Рэспублікі Беларусь і Тагалезскай Рэспублікі аб адмене віз для ўладальнікаў дыпламатычных і службовых пашпартоў.

У адпаведнасці з дакументам грамадзяне Беларусі і Тога - уладальнікі дыпламатычных і службовых пашпартоў вызваляюцца ад неабходнасці атрымання віз для ўезду, выезду і транзіту, калі працягласць іх знаходжання на тэрыторыі прымаючага боку не перавышае 30 дзён з даты ўезду, а агульная працягласць за перыяд каляндарнага года не перавышае 90 дзён.

Рэалізацыя пагаднення стане чарговым крокам у развіцці і ўмацаванні дружалюбных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Тагалезскай Рэспублікай.

На правядзенне перагавораў па праекце міжнароднага дагавора і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства замежных спраў.