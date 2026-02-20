Беларусь і Саудаўская Аравія плануюць адмяніць візы пры паездках службовых асоб

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 20 лютага падпісаў Указ № 63, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пагаднення паміж урадамі Беларусі і Саудаўскай Аравіі аб узаемнай адмене візавых патрабаванняў для кароткатэрміновых паездак уладальнікаў дыпламатычных, службовых і спецыяльных пашпартоў.

    У адпаведнасці з міжурадавым пагадненнем, грамадзяне Беларусі і Саудаўскай Аравіі - уладальнікі дыпламатычных, службовых і спецыяльных пашпартоў вызваляюцца ад візавых патрабаванняў для ўезду, транзіту і знаходжання на тэрыторыі дзяржавы другога боку на тэрмін не большы за 90 дзён на працягу любога перыяду ў 180 дзён з даты першага ўезду.

    Рэалізацыя гэтага міжнароднага дагавора дасць магчымасць спрасціць узаемныя паездкі службовых асоб.

    На правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства замежных спраў.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 13
    • 2:20
    Сустрэча з паслом Бразіліі Бернардам Клінглам
    • 8
    • 5:00
    Прыняцце кадравых рашэнняў
    • 8
    • 3:27
    Даклад пасла Беларусі ў Расіі Аляксандра Рагожніка