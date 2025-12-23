Аляксандр Лукашэнка падпісаў законы, накіраваныя на развіццё гандлёва-эканамічных адносін з іншымі краінамі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў законы, накіраваныя на развіццё гандлёва-эканамічных адносін з шэрагам краін.

Кіраўніком дзяржавы падпісаны Закон аб ратыфікацыі пагаднення аб эканамічным партнёрстве паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі. Гэты міжнародны дагавор накіраваны на спрашчэнне ўзаемнага гандлю і развіццё супрацоўніцтва паміж ЕАЭС і ААЭ. Яго рэалізацыя дасць магчымасць атрымаць дадатковую канкурэнтную перавагу для прадукцыі ЕАЭС, стварыць умовы для пашырэння экспартных паставак.

Прэзідэнт таксама падпісаў Закон, які прадугледжвае ратыфікацыю часовага гандлёвага пагаднення паміж ЕАЭС і Манголіяй, накіраванага на спрашчэнне ўзаемнага гандлю.

Акрамя таго, ратыфікаваны мемарандум аб узаемаразуменні паміж урадамі Беларусі і Нігерыі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах. Дакумент замацоўвае асноўныя прынцыпы і формы такога супрацоўніцтва, парадак аказання ўзаемнай дапамогі і ўзаемадзеяння мытных органаў па спыненні і расследаванні мытных правапарушэнняў.