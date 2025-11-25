Адобраны праекты міжурадавых пагадненняў з М'янмай

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 лістапада падпісаў указы, якімі адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў тры праекты міжурадавых пагадненняў Беларусі і М'янмы, накіраваных на ўмацаванне супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў.

    Праект пагаднення аб узаемнай адмене віз замацоўвае магчымасць для грамадзян Беларусі ўязджаць, выязджаць і рухацца транзітам па тэрыторыі М'янмы без віз пры ўмове, што працягласць іх знаходжання не перавышае 30 дзён з даты ўезду (да 90 дзён на працягу каляндарнага года).

    Парадак узаемадзеяння мытных органаў дзвюх краін прадугледжаны ў праекце пагаднення аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах.

    Акрамя таго, адобраны праект міжнароднага дагавора аб устараненні двайнога падаткаабкладання адносна падаткаў на даходы і аб прадухіленні пазбягання падаткаабкладання і ўхілення ад яго. Дакументам замацаваны працэдуры падаткаабкладання і абмену інфармацыяй паміж адпаведнымі органамі дзяржаў у мэтах устаранення двайнога падаткаабкладання даходаў падатковых рэзідэнтаў Беларусі і М'янмы.

