Аляксандр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Адпаведны Указ Кіраўнік дзяржавы падпісаў 12 лютага.
Кіраўніком дзяржавы прыняты шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Так, першым намеснікам старшыні Магілёўскага абласнога суда назначаны Дзяніс Кічыгін, намеснікам старшыні Мінскага гарадскога суда - Арцём Русак, намеснікам старшыні эканамічнага суда Віцебскай вобласці - Анатоль Гурэеў.
Указам таксама назначаны суддзі і кіраўнікі судоў раённага ўзроўню.