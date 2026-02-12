Аляксандр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Адпаведны Указ Кіраўнік дзяржавы падпісаў 12 лютага.

    Кіраўніком дзяржавы прыняты шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Так, першым намеснікам старшыні Магілёўскага абласнога суда назначаны Дзяніс Кічыгін, намеснікам старшыні Мінскага гарадскога суда - Арцём Русак, намеснікам старшыні эканамічнага суда Віцебскай вобласці - Анатоль Гурэеў.

    Указам таксама назначаны суддзі і кіраўнікі судоў раённага ўзроўню.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 8
    • 5:00
    Прыняцце кадравых рашэнняў
    • 22
    • 4
    Разгляд кадравых пытанняў
    • 14
    • 13:33
    Цырымонія прывядзення да прысягі суддзяў Канстытуцыйнага і Вярхоўнага судоў