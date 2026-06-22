Прэзідэнт прыняў кадравыя рашэнні ў судзейскім корпусе

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў кадравыя рашэнні ў судзейскім корпусе. Адпаведны Указ № 201 Кіраўнік дзяржавы падпісаў 22 чэрвеня.

Назначаны шэраг кіраўнікоў і суддзяў у абласныя і раённыя суды, некаторыя з іх - на новы пяцігадовы тэрмін. У іх ліку Алег Лапека, які прадоўжыць работу на пасадзе намесніка старшыні Мінскага абласнога суда.

Упершыню назначаны 14 суддзяў. Усе яны пачнуць ажыццяўленне правасуддзя пасля прынясення прысягі.