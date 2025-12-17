Адобраны папраўкі ў пагадненне аб правілах абарачэння медвырабаў у ЕАЭС

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 снежня падпісаў Указ № 441, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў два праекты пратаколаў аб унясенні змяненняў у пагадненне аб адзіных прынцыпах і правілах абарачэння медыцынскіх вырабаў (вырабаў медыцынскага прызначэння і медыцынскай тэхнікі) у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза ад 23 снежня 2014 года.

У адпаведнасці з гэтымі дакументамі змяняецца пералік медыцынскіх вырабаў, якія не падлягаюць рэгістрацыі ў ЕАЭС. Прадугледжваецца таксама прадаўжэнне да 31 снежня 2027 года пераходнага перыяду, на працягу якога магчыма рэгістрацыя медвырабаў як па нацыянальным заканадаўстве, так і ў адпаведнасці з правам Саюза. Гэта дасць магчымасць забяспечыць стабільнасць абароту медвырабаў, мінімізаваць рызыкі ўзнікнення іх дэфіцыту.