Зварот да воінаў-інтэрнацыяналістаў, ветэранаў вайны ў Афганістане

Воінам-інтэрнацыяналістам, ветэранам вайны ў Афганістане
Паважаныя таварышы!
Сёння ў нашай краіне адзначаецца Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Амаль 30 тыс. ураджэнцаў беларускай зямлі, праяўляючы мужнасць і стойкасць, абаранялі права афганскага народа на мірнае жыццё і развіццё.
Вы сумленна і самаахвярна выконвалі інтэрнацыянальны абавязак, застаючыся вернымі прысязе, перамагалі ў бязлітасных і знясільваючых баях.
Прадаўжаючы баявыя традыцыі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, вы з'яўляецеся ўзорам для цяперашняга пакалення абаронцаў Айчыны, уносіце значны ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі.
Жадаю вам і вашым блізкім моцнага здароўя, аптымізму, дабра і дабрабыту пад мірным небам роднай Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка