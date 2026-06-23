Зварот да ўдзельнікаў мерапрыемства з нагоды адкрыцця абноўленага комплексу ў гонар аперацыі "Баграціён"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў зварот удзельнікам мерапрыемства з нагоды адкрыцця пасля рэканструкцыі мемарыяльнага комплексу, прысвечанага аперацыі "Баграціён".
"Летам 1944 гады на гомельскай зямлі прагучалі магутныя залпы, якія сведчаць аб пачатку ўнікальнай стратэгічнай аперацыі "Баграціён", у ходзе якой была разгромленая група германскіх армій "Цэнтр" і вызвалена наша рэспубліка, што фактычна абумовіла бясслаўны канец гітлераўскага рэйха", - гаворыцца ў звароце.
Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што адкрыццё абноўленага мемарыяльнага комплексу - яшчэ адно яскравае сведчанне ўдзячнай памяці нашчадкаў аб подзвігу герояў, якія прынеслі свабоду беларускаму народу. "Памяці, якая будзе жыць у вяках", - падкрэсліў беларускі лідар.
Прэзідэнт адзначыў, што ў рэканструкцыі комплексу прынялі ўдзел жыхары ўсёй краіны. Словы асаблівай удзячнасці за ўклад у святую справу захавання праўды аб вайне Аляксандр Лукашэнка адрасаваў неабыякавым грамадзянам, гісторыкам, праекціроўшчыкам, будаўнікам, працоўным калектывам і грамадскасці.
"Перакананы, мемарыяльны комплекс стане знакавым месцам для беларусаў і гасцей нашай краіны, сховішчам народнай памяці і цэнтрам патрыятычнага выхавання моладзі", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт пажадаў удзельнікам мерапрыемства моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых поспехаў пад мірным небам роднай Беларусі.