Віншаванне заслужанаму майстру спорту СССР Паўлу Бурэ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў заслужанага майстра спорту СССР Паўла Бурэ з днём нараджэння.
"Выдатны талент, віртуозная тэхніка, фенаменальная скорасць і адкрытая, абаяльная ўсмешка - такой запомнілася хакейным фанатам усяго свету Руская ракета", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Павел Бурэ цяпер прадаўжае любімую справу, накіроўваючы свае веды, вопыт і аўтарытэт на развіццё і папулярызацыю любімага мільёнамі віду спорту, абарону яго інтарэсаў на міжнароднай арэне.
"Ведаю, Вы нарадзіліся ў Мінску, лічыце Беларусь другой радзімай і многае робіце для ўмацавання сувязей паміж нашымі краінамі ў прафесійным і аматарскім спорце", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Паўлу Бурэ здароўя, міру, дабра і поспехаў ва ўсіх справах.