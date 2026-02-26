Віншаванне работнікам і ветэранам ДВА "Беларуснафта"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў ДВА "Беларуснафта" з 60-годдзем з дня заснавання аб'яднання.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэта не проста круглая дата, а важная вяха ў гісторыі айчыннай прамысловасці.
"Створанае як частка паліўна-энергетычнага комплексу Савецкага Саюза прадпрыемства стала надзейнай апорай для эканомікі краіны", - гаворыцца ў віншаванні.
"Беларуснафта" цяпер займаецца не толькі свідраваннем і здабычай чорнага золата, але і развівае самую шырокую ў краіне сетку АЗС, з'яўляецца нацыянальным аператарам зараднай інфраструктуры для электрамабіляў, пастаянна ўкараняе перадавыя тэхналогіі ў вытворчасць і кіраванне. "А паслядоўная дзяржаўная палітыка і зладжаная праца калектыву даюць магчымасць эфектыўна адказваць на выклікі часу і вырашаць важнейшыя стратэгічныя задачы", - канстатаваў Прэзідэнт.
Геаграфія дзейнасці арганізацыі даўно выйшла за межы Беларусі і ўключае такія краіны, як Расія, Кітай, Эквадор і іншыя, дзе яна паспяхова працуе, яе ведаюць і цэняць як надзейнага партнёра.
"Беларуснафта" ўносіць значны ўклад як у эканоміку, так і ў сацыяльную стабільнасць, развіццё рэгіёнаў, падтрымку культуры, адукацыі і спорту", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы асобна адзначыў важную ролю ўсіх, хто стаяў ля вытокаў прадпрыемства і хто дастойна прадаўжае слаўныя традыцыі беларускіх нафтавікоў. "Упэўнены, калектыў і далей будзе рухацца наперад з поўнай аддачай", - дадаў ён.
Прэзідэнт пажадаў работнікам і ветэранам ДВА "Беларуснафта" моцнага здароўя, шчасця, новых поспехаў і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.