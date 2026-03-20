Віншаванне Прэзідэнту Туніса Каісу Саіду

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Туніса Каіса Саіда з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.

"У гэты святочны дзень хачу асабліва адзначыць Вашу палітычную волю, рашучасць і велізарны вопыт мудрага дзяржаўнага дзеяча, якія ўносяць неацэнны ўклад у сацыяльна-эканамічны рост Туніскай Рэспублікі і павышэнне дабрабыту яе грамадзян", - гаворыцца ў віншаванні.

Беларускі лідар падкрэсліў зацікаўленасць Мінска ў пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва ва ўсіх галінах узаемнага інтарэсу. "Спадзяюся, пры Вашай падтрымцы беларуска-туніскі дыялог атрымае дадатковы імпульс і дасягне маштабаў, якія адпавядаюць яго патэнцыялу", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Каісу Саіду здароўя і поспехаў на адказнай пасадзе, а народу Туніса - міру і згоды.