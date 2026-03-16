Віншаванне Прэзідэнту Казахстана Касым-Жамарту Такаеву

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева з паспяховым правядзеннем агульнанацыянальнага рэферэндуму.

"Вынікі плебісцыту сталі чарговым пацвярджэннем высокага даверу грамадзян да праводзімага Вамі курсу на мадэрнізацыю краіны і ўмацаванне дзяржаўнасці, наглядна прадэманстравалі з'яднанасць казахстанскага грамадства ў імкненні ствараць "Справядлівы Казахстан", забяспечваць яго стабільнае развіццё", - гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць у тым, што рэалізацыя прынцыпаў, закладзеных у новую Канстытуцыю, паслужыць надзейным фундаментам для далейшага працвітання Казахстана, умацавання яго ролі на міжнароднай арэне, росту дабрабыту грамадзян.

"Мінск нязменна даражыць адносінамі стратэгічнага партнёрства і саюзніцтва з Астаной, - падкрэсліў беларускі лідар. - Перакананы, наша шматграннае супрацоўніцтва, заснаванае на прынцыпах дружбы, даверу і ўзаемнай падтрымкі, будзе і ў далейшым дынамічна пашырацца на карысць двух брацкіх народаў".

Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Казахстана моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і новых здзяйсненняў у яго адказнай дзейнасці, а жыхарам гэтай краіны - міру і згоды.