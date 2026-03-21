Віншаванне Прэзідэнту Ірана Масуду Пезешкіяну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірана Масуда Пезешкіяна і народ гэтай краіны са святам Наўруз і новым 1405 годам згодна з іранскім календаром.
"Гэта старажытнае веснавое свята ўвасабляе абнаўленне, стваральную энергію і непарыўную сувязь часоў, прыносіць надзею на вялікія здзяйсненні, умацоўвае веру ў гармонію і натхняе людзей ісці па шляху згоды і ўзаемнай павагі", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў святочны момант надыходу новага года Іран працягвае самаадданую барацьбу з няпростымі знешнімі выклікамі. "Перакананы, мудры іранскі народ, абапіраючыся на набыты стагоддзямі вопыт, мужна пераадолее ўсе выпрабаванні і адстаіць сваё права ісці па абраным шляху незалежнасці і суверэнітэту", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Адносіны Мінска і Тэгерана, паводле слоў Прэзідэнта, развіваюцца ў атмасферы шчырай дружбы, даверу і падтрымкі. "Высока цэнім трывалы і канструктыўны характар нашага супрацоўніцтва, заснаванага на агульнасці інтарэсаў і імкненні да стабільнасці і працвітання", - адзначыў беларускі лідар.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Ірана здароўя, мудрасці і поспехаў у выкананні адказнай дзяржаўнай місіі, а кожнаму жыхару гэтай краіны - міру і ўпэўненага руху наперад.