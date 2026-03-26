Віншаванне Прэзідэнту Бангладэш Махамеду Шахабудзіну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Бангладэш Махамеда Шахабудзіна і ўсіх грамадзян гэтай краіны з Днём Незалежнасці.
"Прыемна адзначыць, што нашы краіны звязваюць адносіны дружбы і павагі, а таксама ўзаемная зацікаўленасць у далейшым пашырэнні эканамічнага супрацоўніцтва, рэалізацыі сумесных праектаў і ўмацаванні дзелавых кантактаў ва ўсіх сферах, - гаворыцца ў віншаванні. - Перакананы, што патэнцыял беларуска-бангладэшскага партнёрства не вычарпаны і разам мы зможам вывесці двухбаковыя сувязі на якасна новы ўзровень на карысць нашых народаў".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Махамеду Шахабудзіну здароўя і поспехаў у адказнай дзяржаўнай рабоце, а жыхарам Бангладэш - міру і стабільнасці.