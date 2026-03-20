Віншаванне Прэзідэнту Азербайджана Ільхаму Аліеву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева са святам Наўруз.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэты дзень напаўняе сэрцы людзей цеплынёй, радасцю, шчасцем і надзеяй на светлую будучыню.
"Падзяляючы закладзеныя ў гэтым свяце ідэалы ўзаемнай павагі і канструктыўнага ўзаемадзеяння, Беларусь паслядоўна ўмацоўвае адносіны дружбы і партнёрства з Азербайджанам, - гаворыцца ў віншаванні. - Перакананы, што развіццё міждзяржаўнага дыялогу і практычнага супрацоўніцтва будзе і ў далейшым служыць інтарэсам нашых грамадзян і падтрыманню стабільнасці ў Еўразіі".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Ільхаму Аліеву здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў у адказнай дзейнасці, а дружалюбнаму азербайджанскаму народу - міру і згоды.