Віншаванне народу Літвы з нацыянальным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў народ Літвы з Днём аднаўлення дзяржавы.
"Вякамі мы мелі добразычлівыя адносіны, заснаваныя на гістарычных сувязях, агульных духоўных каштоўнасцях, узаемным культурным узбагачэнні. І сёння, нягледзячы на існуючыя цяжкасці і выпрабаванні, беларусы захавалі шчырыя сімпатыі да літоўцаў", - гаворыцца ў віншаванні.
"Упэўнены, ва ўмовах няпростага міжнароднага становішча ні недальнабачныя палітыкі, ні іх знешнія дарадчыкі, чые рэкамендацыі адносна Беларусі ніколі не супадалі з сапраўднымі інтарэсамі літоўскага народа, не змогуць навязаць жыхарам Літвы свой погляд на наша суседства", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь зацікаўлена ў канструктыўным развіцці двухбаковых адносін на здаровай аснове з апорай на прынцыпы партнёрства і даверу, дружалюбнасці і павагі.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў усім літоўцам дабрабыту і згоды.