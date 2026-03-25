Віншаванне народу Грэцыі з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Грэцыі з Днём Незалежнасці.
"Гэта знакавае для вашай дзяржавы свята з'яўляецца сімвалам барацьбы грэчаскага народа за свабоду і права на самавызначэнне, яго непахіснай прыхільнасці ідэалам нацыянальнай годнасці і гонару за сваю Айчыну", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь, як і Грэцыя, надае выключнае значэнне падтрыманню сацыяльнай справядлівасці, захаванню культурнай і духоўнай спадчыны. "Гэта менавіта тыя каштоўнасці, якія пашыраюць сувязі паміж нашымі народамі", - адзначыў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў зацікаўленасць Мінска ў паглыбленні ўзаемадзеяння з Афінамі і выказаў упэўненасць у тым, што беларуска-грэчаскія адносіны маюць значны патэнцыял для больш дынамічнага развіцця.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў народу Грэцыі міру і прагрэсу.